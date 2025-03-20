Макрон позвонил Зеленскому прямо посреди видеоконференции 2 20.03.2025, 8:25

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Коллаж: Главред

Видеофакт.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому прямо во время видеоконференции с журналистами позвонил на личный номер мобильного телефона президент Франции Эммануэль Макрон. Видео с дружеским разговором двух президентов уже разлетелось в Сети.

Зеленский ответил на звонок и извинился перед Макроном за то, что не может сейчас разговаривать, потому что общается с журналистами. Он пообещал перезвонить через 15-20 минут.

После этого президент вернулся к разговору с журналистами и рассказал о том, какие отношения между Украиной и Францией.

«Да, я только что разговаривал с президентом Макроном. Мы с ним часто очень общаемся, в среднем раз в день. У нас очень тесные отношения между нашими странами. Он сильно помогает. Я ему за это благодарен», - пояснил Зеленский.

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