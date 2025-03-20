Трамп дал аятолле Хаменеи два месяца на выполнение нового ультиматума 20.03.2025, 8:31

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Али Хаменеи

Иначе риск военных действий со стороны США или Израиля против иранских ядерных объектов значительно возрастет.

Президент США Дональд Трамп выдвинул новый ультиматум верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Глава Овального кабинета отправил ему еще одно послание, в котором указал двухмесячный срок для подписания ядерного соглашения, информирует Axios.

По данным журналистов, если Тегеран отвергнет это предложение, риск военных действий со стороны США или Израиля против иранских ядерных объектов существенно возрастет.

Иран близок к созданию ядерного оружия Как отмечают СМИ, за последние четыре года ядерная программа Ирана достигла значительного прогресса.

На сегодняшний день иранский режим как никогда, близок к созданию ядерного оружия. Согласно данным МАГАТЭ, запасы урана, обогащенного до 60%, позволяют Ирану при необходимости довести материал до 90% и произвести до шести ядерных боеголовок.

Однако официальные лица Исламской Республики продолжают отрицать намерение разрабатывать ядерное оружие.

Письмо Трампа было передано несколько дней назад его посланником Стивом Уиткоффом президенту ОАЭ Мохаммеду бин Заиду во время встречи в Абу-Даби.

На следующий день другой посланник Анвар Гаргаш посетил Тегеран и передал документ главе иранского внешнеполитического ведомства Аббасу Арагчи.

Закулисные подробности

Источники утверждают, что послание Трампа Хаменеи было «жестким». С одной стороны, оно предлагало переговоры о новой ядерной сделке, с другой – предупреждало о последствиях, если Иран отвергнет предложение и продолжит развитие своей ядерной программы.

По словам собеседников журналистов, хозяин Белого дома подчеркнул, что не хочет затяжных переговоров, и указал двухмесячный срок для достижения соглашения. Перед тем как письмо было передано иранцам, американская сторона проинформировала о его содержании нескольких своих союзников.

Реакция Ирана

На днях Хаменеи отверг предложение Трампа, назвав его «обманом», направленным лишь на создание впечатления, что иранская сторона отказывается от диалога.

Он выступил против переговоров с Вашингтоном, однако спустя несколько часов миссия Ирана в ООН опубликовала заявление в соцсети X, в котором не исключила возможность переговоров. В МИД Ирана, в свою очередь, добавили, что письмо Трампа все еще изучается и готовится официальный ответ.

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