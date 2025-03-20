Дроны атаковали Саратовскую область: под прицелом был аэродром в Энгельсе, поднялся дым 7 20.03.2025, 8:45

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Взрывы в Саратовской области РФ: дроны атаковали аэродром и НПЗ в Энгельсе

Над авиабазой поднялся «гриб» дыма.

В ночь на 20 марта в России пожаловались на атаку дронов по Саратовской области. Утверждают, что шумно было в Энгельсе, где расположена военная авиабаза: после взрывов в районе ее поднялся «гриб» дыма, передает «Обозреватель».

Об этом сообщили российские Telegram-каналы, публикуя кадры. Там же распространилась информация о якобы эвакуации жителей домов, расположенных вблизи аэродрома.

«Сильный дым виден в микрорайоне «3-й летный городок» в Энгельсе после атаки БПЛА», – писали пропагандисты со ссылкой на заявления местных жителей.

По словам местных жителей из Саратова и Энгельса, они проснулись около 4 часов утра от громкого звука сирен. Затем было слышно серию из нескольких взрывов. После этого очевидцы рассказали, что в районе местной нефтебазы в Энгельсе возник пожар, а также стали появляться кадры в соцсетях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА в Энгельсе «частично выбило окна в двух детских садах и школе», пострадавших нет.

В то же время Росавиация отчиталась о временном прекращении работы аэропортов Саратова и Самары.

Паблик ASTRA обратил внимание, что этот микрорайон расположен примерно в 10 километрах от военного аэродрома «Энгельс-2», откуда российские самолеты взлетают для нанесения ракетных ударов по Украине.

Там же отметили, что российские паблики начали сообщать о якобы эвакуации жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

Власти региона или города об этом не сообщали. Ранее губернатор лишь заявил, что обучение школьников в Энгельсе в четверг будет дистанционным.

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