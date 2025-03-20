В Могилеве мужчине после удаления зуба понадобилось серьезное лечение 5 20.03.2025, 9:11

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иллюстративное фото

Процедура пошла не по плану.

В Могилеве суд рассмотрел иск пациента, который обратился за неотложной стоматологической помощью, но получил серьезные осложнения. Мужчина заявил, что после удаления зуба в больнице начались проблемы со здоровьем, а суд подтвердил — медицинская помощь действительно оказалась некачественной. Эту историю «Зеркало» отыскало в банке судебных решений.

Процедура пошла не по плану

Житель Могилева Захар (имя изменено) обратился в кабинет неотложной стоматологической помощи в больницу скорой медицинской помощи с жалобами на болезненное припухание в подглазничной области. Врач диагностировал обострение хронического периодонтита и решил удалить 15-й зуб. В процессе удаления понадобилось дополнительное обезболивание, но процедура пошла не по плану — вместе с больным зубом повредились мягкие ткани и «сошли» коронки с соседних зубов.

Пациент уехал домой, но уже вечером почувствовал резкое ухудшение состояния: усилилась боль, появился отек, поднялась температура. На следующий день он пошел к другому стоматологу, где выяснилось — начался острый гнойный периостит верхней челюсти. Мужчине пришлось пройти курс лечения, принимать антибиотики, а из-за осложнений он на две недели выбыл из рабочего процесса.

Врачу — дисциплинарное взыскание, пациенту — отказ в компенсации

После жалобы пациента больница провела внутреннее расследование и признала — врач действительно не предупредил пациента о возможном повреждении коронок, не провел обязательную рентгенографию перед удалением зуба и не получил его письменного согласия на операцию. Врач получил дисциплинарное взыскание в виде выговора, но больница отказалась признавать свою вину и компенсировать пациенту расходы.

Эксперты, привлеченные к судебному разбирательству, подтвердили, что в медицинских документах отсутствуют сведения о необходимых исследованиях перед процедурой. Также в материалах дела не оказалось информации о повреждении мостовидного протеза, что лишало возможности объективно установить все последствия медицинского вмешательства.

Суд принял сторону пациента

Разбираясь в ситуации, суд учел нарушения, допущенные врачом, и признал, что пациент действительно перенес физические и моральные страдания. Исходя из принципов разумности и справедливости, суд обязал больницу выплатить:

700 рублей в качестве моральной компенсации;

713 рублей 76 копеек за протезирование зубов.

Требования о возмещении утраченного заработка (25 рублей 60 копеек) суд отклонил, решив, что в этот период он получал пособие по временной нетрудоспособности.

Дополнительно больница должна оплатить госпошлину.

Захар не согласился с принятым решением и подал апелляцию, в которой потребовал взыскать с Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи в возмещение вреда, причиненного здоровью, 2096 рублей 60 копеек, а также денежную компенсацию морального вреда — 3000 рублей, но суд оставил в силе решение первой инстанции.

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