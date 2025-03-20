The Telegraph: Путин боится атак Украины в самое больное место РФ 20.03.2025, 9:22

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Это объясняет его поведение во время разговора с Трампом.

В последние месяцы российские войска продвинулись вперед, и, по словам лидера России Владимира Путина, наступают «практически по всей линии фронта». Однако темпы нападения атак украинских БПЛА на Россию также резко возросли. В этом году уже произошло 19 атак, в то время как за весь 2024 год их было 25, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, эти атаки - способ Украины замедлить натиск российской армии путем нанесения ударов по нефтебазам. Но они также отражают другую цель Украины: желание «вернуть войну домой» для Путина и российского народа, который мало что слышит о трудностях на полях сражений за сотни и даже тысячи километров.

Это объясняет, почему после разговора с Трампом Путин согласился на частичное прекращение огня с Украиной, в том числе на удары по энергетической инфраструктуре, но при этом продолжил наступление на фронте.

Последствия украинских атак для РФ

Ливия Галларати, старший аналитик по нефтяным рынкам компании Energy Aspects, отметила, что в результате атак ощутимо снизился объем сырой нефти, перерабатываемой российскими НПЗ.

«Некоторые из известных нам объектов подверглись нападению, и мы смогли подтвердить, что это очень крупные и важные нефтеперерабатывающие заводы. И мы наблюдаем значительное снижение объемов переработки нефти на российских НПЗ - до атак они перерабатывали около 5,6-5,5 миллиона баррелей в день. Сейчас мы наблюдаем снижение до 5,1 миллиона баррелей в день. Так что это определенно повлияло на объемы», - сказала она The Telegraph.

По словам Эмили Феррис, старшего аналитика компании Rusi, такие атаки не только влияют на добычу нефти на важных нефтеперерабатывающих заводах, но и привлекают внимание к войне среди россиян, которые, возможно, получают дезинформацию от правительства, но не могут игнорировать большие пожары, полыхающие в их районе.

«Эти атаки демонстрируют географическую досягаемость Украины на территории России и психологически возвращают войну домой», - сказала она The Telegraph.

Как подчеркивает The Telegraph, 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре также принесет облегчение Киеву.

Однако поскольку надежды на изменение ситуации на фронте практически нет, лишение Украины возможности нанести Путину удар по самому больному месту сделает борьбу еще более трудной, подчеркивает издание.

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