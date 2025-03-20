Трамп начинает ликвидацию Департамента образования США 5 20.03.2025, 9:28

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Это было одним из его предвыборных обещаний.

Президент США Дональд Трамп планирует в четверг, 20 марта, подписать указ, который положит начало процессу ликвидации Департамента образования. Это было одним из его предвыборных обещаний. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников, Трамп намерен сделать этот шаг на мероприятии в четверг днем в Белом доме.

«Указ президента Трампа о расширении образовательных возможностей позволит родителям, штатам и сообществам взять под контроль и улучшить результаты для всех учащихся», — сказал в своем заявлении представитель Белого дома Харрисон Филдс.

Для полной ликвидации Департамента образования потребуется принятия закона Конгрессом, однако Трамп поручит министру Линде Макмэхон предпринять «все необходимые шаги для содействия закрытию Департамента образования и возвращения полномочий в сфере образования штатам», — сказал один из представителей администрации.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал, что предпримет шаги по роспуску агентства, как только снова придет к власти.

Макмэн уже объявила о сокращении штата министерства вдвое после того, как вступила в должность.

В то же время глава Национальной ассоциации образования Бекки Прингл отметила, что такое решение Трампа «навредит всем учащимся, заставив резко увеличить численность классов, сократив программы профессиональной подготовки, сделав высшее образование более дорогим и недоступным для семей среднего класса, отняв специальные образовательные услуги для студентов с ограниченными возможностями и подорвав защиту гражданских прав студентов».

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