Шенген для белорусов: появились важные новшества 1 20.03.2025, 9:39

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Получить визу в этом сезоне будет еще сложнее.

В этом году получить шенгенскую визу белорусам будет еще сложнее: визовые центры ввели дополнительные требования в виде верификации, а принимающие страны ужесточили проверку туристов. Myfin узнал, как и за сколько можно получить шенген в новом туристическом сезоне и с какими трудностями придется столкнуться белорусам, которые планируют свой отпуск за границей.

Особенности выдачи виз: что важно учитывать?

Записаться на подачу документов в визовые центры без посредников по-прежнему проблематично. Плюс некоторые из центров ужесточили требования к регистрации. Если раньше визовые центры Испании в Беларуси и России запрашивали минимум персональной информации при верификации на сайте, то сейчас придется заполнять подробную анкету онлайн с указанием не только паспортных данных, но и места работы, а также контактов отеля, в котором планирует остановиться путешественник. Но даже после выполнения всех необходимых условий при регистрации «поймать» свободную дату на подачу документов самостоятельно практически невозможно.

Систему видеоверификации также ввели польские визовые центры. Однако ситуация с подачей на визы, по мнению представителей туристических агентств, только усугубилась. С момента верификации до записи на подачу может пройти несколько месяцев. А саму запись визовый центр вправе аннулировать после звонка заявителю, если возникнет подозрение, что он действовал через посредников.

— С Польшей мы сейчас практически не работаем, потому что все очень долго и нет гарантии, что визу в итоге оформят, — рассказала сотрудница одного из турагентств.

Итальянский визовый центр по-прежнему практикует запись через живую очередь. Но с осени прошлого года попасть в нее можно также через верификацию онлайн, что очень удобно для иногородних. Однако это только первый шаг для получения визы, так как с момента регистрации в живой очереди до подачи документов проходит около года. Ожидание того стоит, так как Италия — одна из немногих стран, которая готова предоставить белорусам шенгенские визы сроком до трех лет. При этом риски остаться без визы тоже существуют: постоянная путаница в номерах живой очереди уже неоднократно приводила к тому, что желающим получить визу приходилось записываться в лист ожидания заново.

Свободные места при самостоятельной подаче в визовых центрах Греции и Венгрии, Германии и Франции поймать практически невозможно, как и год назад. Немного проще записаться на получение болгарского шенгена. Но туроператоры предупреждают: это самая проблемная страна в плане оформления виз для белорусов.

— Обычно Болгария открывает краткосрочный шенген под поездку. Что касается долгосрочных виз, то у нас были случаи выдачи их на три месяца, но с возможностью нахождения в Шенгенской зоне не более 15 дней, — рассказала представительница одного из турагентств.

Как проверяют белорусских туристов?

Предоставление документов, подтверждающих пребывание в той или иной стране, раньше не являлось обязательным условием повторной выдачи шенгенской визы. Сейчас запросто можно получить отказ, если нет доказательств, что во время предыдущей поездки беларусские туристы действительно находились в стране, через которую оформляли шенген.

Обязательный выкуп билетов и брони в отелях (договор на аренду жилья) понадобится при подаче документов в визовые центры Венгрии, Болгарии, Греции. При этом консульские службы могут проверить, не аннулировал ли турист из Беларуси бронь отеля в последний момент.

— По Болгарии мы столкнулись с тем, что консульские службы проверяли не только факт оплаты проживания, но и звонили в отели, чтобы узнать, действительно ли в указанное время беларусы жили в оплаченных номерах, — рассказал представитель одного из туристических агентств.

В итоге, по его словам, у некоторых туристов болгарский шенген был аннулирован, и сейчас возможность его повторного получения минимальна.

Посещение страны выдачи визы обязательно также для Германии, Франции, Италии. При повторной подаче документов такая информация не будет лишней в испанском и польских визовых центрах.

— Я подавалась на испанский шенген в октябре прошлого года, и уже тогда были очень странные требования к документам, — рассказала минчанка Евгения. — В турагентстве, которое занималось записью на подачу, мне составили и распечатали подробный маршрут поездки, к которому приложили данные по каждому забронированному отелю плюс бронь билетов. В последний момент добавили в пакет копию паспорта неизвестной женщины — мол, консул в Москве не понимает, как можно путешествовать в одиночку. При мне подавалась на визу женщина, у которой возникли проблемы только потому, что она сперва планировала добраться до Германии, потом на пару дней заезжала в Испанию и вновь собиралась вернуться в Германию. То есть Испания для нее не была основной целью путешествия. Мне повезло: я подтвердила свою поездку в Испанию по предыдущей визе, плюс турагентство перестраховалось и приложило кучу дополнительных документов. В результате получила испанский шенген на 3,5 месяца.

На какой срок сейчас реально получить туристическую визу?

Туроператоры едины во мнении, что в чистый паспорт, где до этого не было отметок о шенгене, можно получить краткосрочную одноразовую визу под конкретную поездку — с этим, как правило, у белорусских туристов проблем не возникает. Долгосрочный многократный шенген предоставляется в том случае, если в течение последних четырех лет заявитель уже получал визу.

— Максимальные сроки по туристическому шенгену у Италии, до трех лет. Но обычно дают на срок от шести месяцев до года. Франция может дать годовую мультивизу, но, как правило, без визовой истории, связанной с этой страной, можно рассчитывать на шесть месяцев. Испания выдает шенген на срок от одного месяца до года, — рассказала сотрудница одного из туристических агентств.

Подавая документы в визовые центры Болгарии и Греции, стоит рассчитывать на однократную краткосрочную визу. Венгрия, по словам собеседницы, в последнее время все чаще выдает годовые мультивизы, но тщательно проверяет туристов на предмет пребывания в стране. Туристическую визу в Польшу можно в большинстве случаев получить только под поездку. При этом необходимо не просто забронировать, но и оплатить проживание в отеле.

— С Германией тоже все непросто. По гостевым приглашениям визу дают на срок до пяти лет с обязательным посещением страны. С туристическими визами сложнее, а сроки ожидания с момента записи до получения шенгена составляют около года. При этом в большинстве случаев можно оформить туристическую мультивизу на год, — пояснила собеседница.

А что по стоимости?

Размеры консульских сборов не изменились и в зависимости от выбранной страны Шенгенской зоны составляют от 35 до 80 евро. А вот услуги сервисных центров значительно выросли в цене. Например, премиум-подача документов в визовый центр Испании обойдется дополнительно в 370 рублей, хотя прошлым летом прайс на услугу составлял 220 рублей.

Что касается вознаграждения туристических компаний, которые помогают белорусам записаться на подачу и готовят необходимый пакет документов, разбежка в стоимости услуг может составлять несколько сотен рублей.

Цены на запись по болгарскому и греческому шенгену стартуют от 350 рублей, помощь в записи через польские визовые центры может обойтись в 490−1100 рублей. Запись в испанский визовый центр посредники предлагают за 550−650 рублей, безличная подача (необходимо будет приехать в визовый центр только для сдачи отпечатков) обойдется в сумму от 1100 рублей.

Дороже всего стоит запись в визовые центры Италии, Германии и Франции. Так как речь обычно идет о долгосрочных мультивизах, посредники просят за такую услугу от 650 евро.

Как получить шенген, не оплачивая услуги посредников?

Многие туристические компании по-прежнему открывают шенгенские визы под туры. В этом случае за запись на подачу документов плата либо не взимается, либо составляет 100−200 рублей. Но специалисты предупреждают, что в ряд стран (Польша, Венгрия, Болгария, Греция, Испания) визы, скорее всего, будут открыты под поездку.

Исключение для туристов делают консульства Италии, Германии и Франции, которые, как правило, оформляют туристические визы на срок от трех месяцев до года.

— Особой популярностью пользуются туры в Италию, так как в этом случае виза открывается минимум на полгода. У нас сейчас уже бронируют такие путешествия с визовой поддержкой на июнь и июль, — рассказала сотрудница одного из турагентств.

По ее словам, нельзя купить тур, получить визу, а потом отказаться от поездки, так как в этом случае шенген может быть аннулирован. Цены на путешествия с визовой поддержкой в итальянском консульстве стартуют от 330 евро без учета стоимости самих виз.

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