Зеленский заявил, что говорил с Трампом только об одной украинской АЭС – Запорожской 20.03.2025, 9:46

1,610

В Белом доме утверждают, что речь шла об американской собственности на целую сеть электростанций.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта на онлайн-брифинге, запись которого обнародовал Офис президента, рассказал, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о возможности восстановления Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией.

«Был вопрос относительно атомной станции, – сказал он, комментируя заявление Белого дома о вероятном владении АЭС Штатами. – Этот вопрос был не сети атомных станций. Вопрос был исключительно станции, которая сегодня находится под временной оккупацией, и она, как вы знаете, в опасности из-за того, что Россия там властвует с оружием. И она не работает из-за того, что Россия абсолютно незаконно ее удерживает».

Когда зашла речь о том, может ли Украина ее восстановить, Зеленский, по его словам, сказал Трампу, что недостаточно деоккупировать станцию.

«Я сказал, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть соответствующая инфраструктура – водообеспечение, технический персонал и еще очень много шагов для того, чтобы за полтора – два – два с половиной года станция начала приносить деньги, приносить то, что она должна приносить, – электричество для людей. Это мое видение. И президент спросил: «А если будет понимание, что Америка может это восстановить?» Я ему сказал: «Да, если можно модернизировать, вкладывать деньги и т.д. – мы готовы обсуждать это с вами». Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией», – рассказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что страна-агрессор передаст Украине ЗАЭС, президент Украины сказал, что сейчас никакой стадии переговоров об этом нет.

«Никакой стадии нет. Если бы были переговоры, я бы вам сказал. Для нас это важно. Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить, – факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может, два с половиной. То, что говорят атомные специалисты», – пояснил он.

ЗАЭС, по словам Зеленского, нужна украинским людям, а также для Европы и для присоединения к европейской электросети. Однако разрушение оккупантами дамбы Каховской ГЭС оказало негативное влияние на Запорожскую АЭС, ведь вода из Каховского водохранилища наполняла пруд-охладитель ЗАЭС.

«То, что они взорвали дамбу, оказало серьезное влияние. И технически максимально разрушило эту станцию. Воды нет, это большие проблемы. Так она работать не будет. Знаете, ну, это совсем неправильно. Поэтому просто отдать станцию кому-то, кому-то – это кому? А если это станция и мы хотим, чтобы она работала, чтобы это было безопасно, украинцы должны на нее зайти. Не только потому, что это наше, и наша земля, и это наша станция», – заявил президент.

Он пояснил, что станцию необходимо восстанавливать, чтобы она технически была безопасной для мира.

«Вот для этого [украинцы должны на нее зайти]. Просто отдать станцию – а там в метре от станции все оккупировано, есть российское оружие – никто так работать не будет, никто не будет верить в это. Потому что это невозможно. Это означает, что завтра она заработает, послезавтра ее россияне подорвут. Ну, то есть это все несерьезно. Пока что это общие вещи. С президентом начали об этом говорить. Все начала разговоров, когда мы хотим что-то возобновить, чтобы оно начало работать, – я считаю, что все это положительные шаги. Я не уверен, что мы получим результат, но уверен, что это положительные шаги», – добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 марта на брифинге зачитала заявление советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и госсекретаря США Марко Рубио о разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, Трамп и Зеленский обсудили вопросы электроснабжения и украинских атомных электростанций.

«Он [Трамп] сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезны в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», – утверждается в заявлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com