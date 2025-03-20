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Канада хочет присоединиться к оборонной инициативе Евросоюза

  • 20.03.2025, 10:02
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Канада хочет присоединиться к оборонной инициативе Евросоюза

Ведутся детальные переговоры.

Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о присоединении к новому проекту по расширению военной промышленности. Это позволит Канаде участвовать в создании европейской военной техники на собственных промышленных предприятиях.

Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, сейчас ведутся детальные переговоры по включению Канады в новую оборонную инициативу Евросоюза. Цель состоит в том, чтобы поднять оборонную промышленность ЕС, которая станет «надежной альтернативой Соединенным Штатам», которые доминируют на рынке производства оружия.

В частности, по словам собеседников, Канада сможет стать частью европейского реестра военного производства, продавая свои промышленные мощности для создания европейских систем, таких как реактивный самолет Saab Gripen, конкурент американского F-35, который производит Lockheed Martin. Источники издания отмечают, что о конкретных контрактах речь пока еще не идет.

После того, как Дональд Трамп второй раз стал президентом США, Канада и Евросоюз пытаются укрепить свою оборонную промышленность. The New York Times пишет, что такое сотрудничество подтолкнет канадских военных производителей и предложит Канаде новый рынок на фоне ухудшившихся отношений с США.

Сотрудничество военной промышленности Канады с Европейским Союзом подчеркивает, как традиционные союзники США углубляют свои связи без участия Вашингтона, чтобы защититься от непредсказуемых шагов Трампа.

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