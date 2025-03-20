У российской торговой сети, которая бурно расширяется в Беларуси, нашли ряд нарушений 20.03.2025, 10:19

Опубликованы предварительные итоги проверок.

В торговой сети «Светофор» в России нашли ряд нарушений, включая массовые случаи продажи фальсифицированной продукции. Владельцам торговых точек грозят крупные штрафы, а также доначисление налогов, сообщили в Россельхознадзоре. В Беларуси под этим брендом сейчас работает более 220 магазинов, которыми управляют четыре компании, пишет («Зеркало» https://news.zerkalo.io/economics/94586.html).

В России опубликовали предварительные итоги проверок магазинов сети «Светофор». В феврале и марте в ней выявили оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.

«Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Обнаружены поддельные продукты, серьезные нарушения технических регламентов, ветеринарных норм и правил прослеживаемости. В мясной и молочной продукции нашли растительные жиры, антибиотики, а также опасные бактерии — сальмонеллы и листерии. А в тушенке из говядины, например, обнаруживали ДНК свинины.

Напомним, в феврале к этой же торговой сети в Беларуси были претензии со стороны МАРТ. Тогда проверке подверглись 22 магазина, и в каждом из них были выявлены нарушения правил торговли. В трех точках также обнаружили товары с истекшим сроком годности.

Ранее также стало известно, что в России некоторые магазины ритейлера начали закрываться из-за различных выявленных нарушений. Как сообщали в пресс-службе белорусской сети в начале февраля этого года, все объекты в нашей стране работают в штатном режиме и ситуация в РФ не отразится на них, так как компания действует согласно законодательству Беларуси.

Сеть «Светофор» вышла на беларусский рынок в 2017 году в формате жесткого дискаунтера. В последние годы она активно расширяется. Сегодня под этим брендом работает более 220 магазинов, которыми управляют четыре компании: «ЛенПродуктСервис», «МосПродуктСервис», «ВитебскПродуктСервис» и «ГомельПродуктСервис».

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