Forbes: ВСУ эффективно уничтожают «чудо-технику» КНДР 20.03.2025, 10:27

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Один удар HIMARS мог сжечь три северокорейские САУ M1989.

Украинские ракетные комплексы HIMARS эффективно уничтожают северокорейскую технику в Курской области. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в результате всего одного скоординированного удара украинский 14-й полк беспилотных летательных аппаратов, возможно, повредил три северокорейские «чудо-гаубицы» M1989.

Один из беспилотников обнаружил три орудия в укрытиях за деревьями. Экипаж беспилотника передал координаты гаубиц соседней украинской батарее, оснащенной, по всей видимости, высокомобильными артиллерийскими ракетными комплексами. HIMARS выпустили по крайней мере одну ракету M30, которая разорвалась над линией деревьев, разбросав сотни суббоеприпасов размером с гранату, которые обрушились на M1989 и их экипажи, пишет Акс.

Как отмечает аналитик, ущерб от атаки оценить сложно, однако этот рейд «мог повредить или уничтожить значительную часть M1989, которые Северная Корея поставила в Россию».

Как напоминает Акс, КНДР передала Москве сотни единиц техники - не только M1989, но и противотанковые ракетные машины, ракетные установки и средства ПВО. До этой последней атаки украинские беспилотники и артиллерия уже вывели из строя по меньшей мере одну M1989, а также несколько противотанковых пусковых установок Bulsae-4.

"Курская область стала пирровой победой для русских и северокорейцев. Они понесли потенциально десятки тысяч потерь и потеряли сотни единиц техники, оттесняя украинцев. Украинские потери были легче, хотя вряд ли и они были легкими», - отмечает Акс.

Однако при этом у КНДР есть большие резервы войск и техники, включая потенциально сотни дополнительных M1989. И поддержка Пхеньяном военных усилий Москвы, похоже, не ослабевает, отмечает Акс.

При этом нельзя сказать того же самого о поддержке США военных усилий Украины, подчеркивает он. Так, ранее Трамп временно приостановил предоставление американской помощи и обмен разведывательными данными с Украиной. Это приостановление поставило под угрозу поставки ракет M30 для украинских батарей HIMARS, а также угрозу предоставления данных спутникового наблюдения, которые направляют украинские беспилотники на местоположение скрытых дорогостоящих целей, таких как северокорейские M1989.

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