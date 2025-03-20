В Энгельсе после масштабной атаки украинских БПЛА пылает авиабаза стратегических бомбардировщиков 1 20.03.2025, 10:33

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Новые подробности удара по Саратовской области РФ.

В ночь на 20 марта Энгельс подвергся самой массированной с начала войны атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его данным, после налета дронов на военном аэродроме «Энгельс-2», на котором базируется стратегическая авиация, в частности, Ту-95МС и Ту-160, начался пожар. «В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ. — ТМТ). Все оперативные службы находятся на месте», — написал Бусаргин в телеграм-канале.

Как пишет Astra, сильный дым, поднимающийся над аэродромом, виден из микрорайона «3-й летный городок», который находится в 10 км от военного объекта. По данным Mash и «Энгельс Онлайн», украинские беспилотники также атаковали нефтебазу в Энгельсе. После падения обломков на ней вспыхнул пожар. Это может быть база комбината «Кристалл», на которой хранится топливо для стратегических бомбардировщиков. Помимо этого, в результате атаки дронов в городе были повреждены около 30 частных и дачных домов, а также Энгельсская городская клиническая больница № 1, два детских сада и школа, уточнил Бусаргин. Пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. Все занятия в школах власти города решили провести дистанционно.

Согласно сводке Минобороны, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили над территорией Россией 132 украинских беспилотника. Из них 54 — в Саратовской области. Также дроны были сбиты в Воронежской области (40 дронов), Белгородской (22), Ростовской (девять), Курской (три) и Липецкой (один). Также три дрона были сбиты над аннексированным Крымом. В Росавиации сообщили, что в течение ночи вводили ограничения на работу аэропортов Саратова и Самары.

До этого Украина неоднократно наносила удары дронами по авиабазе в Энгельсе, с которой российские бомбардировщики взлетают для атак по объектам на украинской территории. С начала 2025 года дроны прилетали по базе как минимум три раза — 9 и 14 января, а также 11 февраля.

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