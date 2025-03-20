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Зеленский выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения

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  • 20.03.2025, 10:38
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Зеленский выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения
Владимир Зеленский

Президент Украины напомнил Трампу о «берлинской стене».

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выступил против завершения войны по текущей линии соприкосновения украинской и российской армий. «Есть регионы, есть города, есть городки, которые разрезаны той или иной контактной линией. И если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите места или городки без жизни. Никто не вернется в половину города», — сказал Зеленский. По его словам, если это произойдет с большими городами, «это будет Берлин».

«Я сказал честно президенту Трампу: «Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?» —отметил Зеленский. Он подчеркнул, что «берлинская стена — это не вариант» для Киева. При этом украинский президент назвал вопрос территорий «самым сложным» в ходе урегулирования конфликта. «Мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах. Но нам будет очень непросто», — сказал украинский лидер. В то же время, по его словам, Трамп понимает — юридически Киев никогда не признает оккупированные территории российскими.

Зеленский также отметил, что есть государства, готовые разместить в Украине свой военный контингент. «Есть те, кто готов быть на границе, те, кто в опасных местах, те — кто только на море или в центральных городах. Мы должны отработать общее видение, на карте должны появиться конкретные страны с количественным составом», — пояснил украинский президент.

Кроме того, он сообщил, что обсудил с Трампом возможность передачи США Запорожской атомной электростанции, которая на данный момент находится под контролем России. По его словам, Киев готов пойти на такой шаг, если Вашингтон вложит средства в модернизацию станции и обеспечит ее техническим персоналом. Телефонный разговор Зеленского с Трампом состоялся 19 марта — на следующий день после того, как американский президент пообщался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

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