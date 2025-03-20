Дроны разгромили оружейные склады с ракетами «Х-101» возле аэродрома Энгельс 2 20.03.2025, 10:47

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В воздухе стоит запах керосина.

В ночь на 20 марта беспилотники атаковали район аэродрома Энгельс в Саратовской области РФ, где находятся склады с боеприпасами.

Местные жители пишут о запахе керосина в воздухе, а в районах, прилегающих к аэродрому, началась эвакуация гражданских.

OSINT-аналитики, детально изучившие кадры с места прилетов, сообщают, что удары пришлись по оружейным складам в районе аэродрома, сообщает «Диалог.UA».

Этот аэродром играет главную роль в российских ракетных атаках по Украине, поскольку с него регулярно совершаются боевые вылеты Ту-95МС и Ту-160.

На аэродроме хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа «Х-101». Местные жители косвенно подтверждают прилеты по оружейным складам, сообщая о вторичной детонации, сильном задымлении и пожаре.

«Росавиация» приостановила работу аэропортов в Саратове и Самаре. Местная власть объявила зону эвакуации в 1,5 км в районе аэродрома.

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