Минчанину позвонили «газпромовцы», но он оказался хитрее 20.03.2025, 10:58

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«Понимал, что так это не работает».

Если в мире существует условный «кодекс мошенника», то наверняка согласно этому документу «развести» юридическое лицо считается более почетным, чем «физика». И некоторые аферисты с этим успешно справляются.

Так, на прошлой неделе стало известно, что директор сразу двух фирм (клининговой и строительной) решил посотрудничать с «Газпромом». А для этого приобрел несколько сертификатов на сумму почти 3000 рублей. Естественно, «Газпром» оказался не «Газпромом», а денежки уплыли в неизвестном направлении. Попасться на такую же удочку мог бы и читатель «Онлайнера» Святослав.

Святослав также работает в клининге. Как и все, рекламирует свои услуги в интернете: номера, почта, адрес — все в открытом доступе. В конце лета прошлого года молодому человеку позвонили. Якобы из «Газпром трансгаз Беларусь».

— Звонили с белорусского номера, — вспоминает Святослав. — Объяснили, что нуждаются в закупке (услугах клининга): мол, сейчас вышлем техзадание. Действительно, через некоторое время на почту пришло развернутое техническое задание. Мы все просчитали, сумма вышла очень и очень солидная.

Святослав объясняет: на скорую руку такие вопросы никогда не решаются. Проводится тендер, в котором принимают участие многие игроки рынка. Процесс может длиться неделями, а тут уже на следующий день поступил звонок — «вы в танцах». Все 2414 «квадратов» на Некрасова будут под вашим крылом.

— Помню, мы еще очень удивились такой спешке и положительному решению, — продолжает разговор руководитель. — Но раз уж так, решили действовать и сказали, что нужен личный осмотр площадей. Мой собеседник, звонивший в этот раз уже по Viber, отложил встречу: ему надо вернуться из Москвы — и только тогда.

А пока он выслал документы для ознакомления: что необходимо подписать и согласовать, чтобы закупка состоялась. Среди прочего там было и требование предоставить некий сертификат на право оказание бытовых услуг (или что-то в этом роде). Такого документа просто не существует. Мы сразу насторожились.

Понимая, что дело нечисто, Святослав позвонил «газпромовцам» напрямую. Там о масштабной закупке, естественно, ничего не знали. Должность, фамилия, инициалы автора письма настоящим представителям компании тоже оказались незнакомы. Когда молодой человек сообщил об этих фактах своему без пяти минут бизнес-партнеру, тот не смутился: «Я же из московского офиса, откуда минчанам про меня знать». На этом Святослав закончил общение с аферистом.

Тут бы и всей истории свернуться, но нет. Не успел белорус отойти от бесед с «газпромовцами», как с ним связалась «налоговая»: якобы клининговая компания попала под проверку. Позвонил (на сей раз по Telegram) самый главный начальник службы. Исключительно из благих побуждений: оказывается, штатный бухгалтер пытается взять большой кредит от лица организации. Надо срочно действовать. Эти «выпады» минчанин проигнорировал.

— Понял, что мой номер попал в какие-то базы. Понятно, что концов не найти, но у меня, по крайней мере, был белорусский «газпромовский» номер. Решил, что надо обо всем рассказать в милиции. Написал заявление (хоть я и не потерпевший, не повелся). Выяснилось, что номер, с которого мне звонили по поводу закупки услуг клининга, оформлен на девочку из Гродно.

Не знаю, как развивались события дальше, но где-то через месяц я проверял — «газпромовский» номер телефона был доступен. И, как теперь понятно, кто-то да повелся на историю о сертификатах, — заключает молодой человек.

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