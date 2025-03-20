«Три топора» возмездия: артиллеристы ГУР показали, как громят оккупантов на Покровском направлении 20.03.2025, 11:14

На кадры попал огонь из гаубицы M777.

Бойцы Главного управления разведки Украины продолжают уничтожать российских захватчиков в Донбассе. На Покровском направлении воины спецподразделения Art Division в составе «Спецподразделения Тимура» нанесли мощные удары по позициям врага.

В ГУР показали эксклюзивные кадры, на которых артиллеристы используют высокоточную гаубицу M777 под названием «Три топора». Благодаря профессиональным и искусным действиям украинские воины методически ликвидируют оккупантов и уничтожают их места сосредоточения.

«Безжалостные «Три топора» возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков ― земля должна гореть под оккупантами!» – прокомментировали в разведке работу спецподразделения Art Division.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com