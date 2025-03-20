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«Три топора» возмездия: артиллеристы ГУР показали, как громят оккупантов на Покровском направлении

  • 20.03.2025, 11:14
«Три топора» возмездия: артиллеристы ГУР показали, как громят оккупантов на Покровском направлении

На кадры попал огонь из гаубицы M777.

Бойцы Главного управления разведки Украины продолжают уничтожать российских захватчиков в Донбассе. На Покровском направлении воины спецподразделения Art Division в составе «Спецподразделения Тимура» нанесли мощные удары по позициям врага.

В ГУР показали эксклюзивные кадры, на которых артиллеристы используют высокоточную гаубицу M777 под названием «Три топора». Благодаря профессиональным и искусным действиям украинские воины методически ликвидируют оккупантов и уничтожают их места сосредоточения.

«Безжалостные «Три топора» возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков ― земля должна гореть под оккупантами!» – прокомментировали в разведке работу спецподразделения Art Division.

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