«Три топора» возмездия: артиллеристы ГУР показали, как громят оккупантов на Покровском направлении
- 20.03.2025, 11:14
На кадры попал огонь из гаубицы M777.
Бойцы Главного управления разведки Украины продолжают уничтожать российских захватчиков в Донбассе. На Покровском направлении воины спецподразделения Art Division в составе «Спецподразделения Тимура» нанесли мощные удары по позициям врага.
В ГУР показали эксклюзивные кадры, на которых артиллеристы используют высокоточную гаубицу M777 под названием «Три топора». Благодаря профессиональным и искусным действиям украинские воины методически ликвидируют оккупантов и уничтожают их места сосредоточения.
«Безжалостные «Три топора» возмездия рубят по местам сосредоточения российских захватчиков ― земля должна гореть под оккупантами!» – прокомментировали в разведке работу спецподразделения Art Division.