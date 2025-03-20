Пожары, взрывы, эвакуация: что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов 1 20.03.2025, 11:31

5,674

Детонация началась рано утром и продолжается до сих пор.

В Саратовской области жалуются на самую массовую атаку дронов. В сети сообщают о прилете в районе аэродрома «Энгельс», видны густые клубы дыма, взрывы там начались рано утром и продолжаются, что свидетельствует о вероятной детонации на складах оружия.

Больше о массированной атаке дронов на Энгельс и Саратов говорится в материале РБК-Украина.

Что известно об атаке на Энгельс и Саратов

Взрывы в Саратове и Энгельсе начали раздаваться на рассвете. По информации мониторинговых Телерам-каналов, целью были Саратовский НПЗ и район аэродрома «Энгельс-2» (расстояние до Энгельса - около 700 км от Украины.).

Украинские паблики, ссылаясь на данные OSINT-аналитиков, пишут, что было попадание по оружейному складу военного аэродрома «Энгельс-2». Речь идет о вероятном «прилете» в склады с оружием или БК возле аэродрома.

Примечательно, что местные жители заявляют о вторичной детонации после удара. Они рассказали, что увидели сильный дым в микрорайоне «3-й летный городок» в Энгельсе после серии атак беспилотников. Этот микрорайон расположен примерно в 10 километрах от военного аэродрома «Энгельс-2».

В то же время местные российские власти уже жалуются о самом большом налете беспилотников на Саратов и Энгельс за все время войны.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о пожаре на аэродроме. По его словам, из-за этого объявили эвакуацию жителей прилегающих к военному аэродрому домов. В Энгельсском районе из-за атаки уже ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Кроме того, местные власти жалуются на повреждение более 30 домов, больницы, двух детсадов и школы. Мол, пострадали два человека. В Энгельсе школы переведены на дистанционное обучение.

Российские пропагандистские Телеграм-каналы Mash и Shot ночью сообщили, что «из-за обломков упавшего дрона» также возник пожар в районе нефтебазы в Энгельсе. Местные власти это так и не прокомментировали. Однако в сети распространяют кадры, где горит объект, похожий на топливный.

Сообщают, что звуки взрывов во время атаки дронов слышали и жители Саратова. В Росавиации заявляли о временной остановке работы аэропортов Саратова и Самары.

Всего за ночь, как утверждают россияне, над Саратовской областью было «сбито» 54 дрона. Кроме этого, беспилотники были якобы сбиты над Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областями, а также оккупированным Крымом. По данным Минобороны РФ всего, мол, за ночь «уничтожено 132 беспилотника».

Чем для России важен аэродром «Энгельс»

Отметим, что авиабаза «Энгельс-2» расположена в Саратовской области России и является одним из ключевых объектов для стратегической авиации РФ. На этой базе дислоцируются стратегические бомбардировщики, в частности Ту-95МС и Ту-160, которые Россия использует для запусков ракет по Украине.

Еще в конце первого года полномасштабной войны украинские дроны добрались до авиабазы «Энгельс-2». В результате атаки тогда был поврежден по меньшей мере один стратегический бомбардировщик. Эта атака заставила российское командование сократить присутствие стратегической авиации на этой базе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com