Маршрутки обязали принимать безналичную оплату 3 20.03.2025, 11:28

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Стало известно, с какого числа.

С 1 ноября 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся городскими перевозками пассажиров на маршрутных такси (автобусах категории М2), будут обязаны принимать оплату по банковским картам и другим безналичным способом.

Такое требование установлено постановлением совета министров и Национального банка Беларуси №704/22, подписанным 26 сентября 2024 года.

Нововведение не отменяет возможность оплатить за проезд наличными, но пассажиры смогут выбирать между традиционным расчетом и безналичными платежами, в том числе с использованием банковских карт и QR-кодов.

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