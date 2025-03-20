В Минске закончились «однушки»? 20.03.2025, 11:37

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Что происходит на рынке недвижимости.

В белорусских банках почти не осталось доступных кредитов на недвижимость — ставки подняли как для очередников, так и для тех, кто покупает жилье на общих основаниях. И этот факт однозначно отразится на рынке недвижимости: традиционно довольно большую долю на нем занимают те, кто покупает квартиры по схеме «часть своих накоплений, остальное доберу кредитом». Какой сценарий дальнейших событий сейчас наиболее вероятен и где взять деньги, если с банковским кредитом ничего не получается, — officelife.media обсудил эту ситуацию с экспертами рынка.

Откуда в Минске дефицит квартир?

Февраль на столичном рынке недвижимости отметился новым трендом: в Минске случился дефицит квартир. В первую очередь речь идет о жилье небольшой площади. В начале марта на «вторичке» было выставлено меньше 6,7 тыс. квартир, притом что порогом, при котором начинается дефицит, считается цифра в 7 тыс. вариантов.

— Однокомнатных квартир не хватает как на рынке новостроек, так и на вторичном рынке, — подтверждает независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская. При этом дефицита «двушек» или «трешек» нет.

Почему так популярны «однушки»? На рынке большая доля сделок по принципу «собрал накопленное и докредитовался в банке». А поскольку люди располагают, как правило, небольшими суммами, то выбирают небольшие квартиры. Добавим сюда так называемых «инвесторов», которые покупают квартиры под сдачу и тоже вкладывают в основном в однокомнатные или квартиры-студии. Ну и наконец, покупатели из регионов, на которых совсем недавно приходилось 20% всех сделок, — они тоже чаще всего покупают «однушки».

А вот то, что рынок недвижимости Минска «разогнали» россияне, которые скупают здесь квартиры, Наталья Литовская считает не более чем мифом: большого спроса со стороны соседей нет, и история «российских покупателей» — это скорее о тех, кто уехал на заработки и решил вернуться сам или купить квартиру родителям. Массовыми такие случаи никак не назовешь. И уж точно не они создают дефицит однокомнатных квартир в старых спальных районах Минска.

— Но, думаю, дефицит «однушек» — это временное явление. Для многих и такие квартиры уже становятся неподъемными.

На цифрах это выглядит так: при нынешней ставке в 18,18% и доходах в 2–3 тыс. рублей банк одолжит максимум $15–24 тыс. Значит, при нынешних ценах, чтобы купить квартиру, нужно иметь минимум $30–40 тыс. собственных средств.

— А поскольку возможностей докредитоваться будет меньше, а суммы кредитов будут небольшими, какое-то количество людей просто поставят решение квартирного вопроса на паузу. На мой взгляд, мы уже достигли предела платежеспособности, — подытоживает Наталья Литовская.

Значит, цены скоро упадут?

Если смотреть на аналитику портала Realt.by, то можно увидеть, что на прошлой неделе выросло количество объявлений, в которых продавцы снизили цену, — таких было около 500. Но одновременно были и те, кто, наоборот, повысил стоимость, — таких квартир было 300. В итоге на прошлой неделе средняя цена «квадрата» в Минске выросла на 0,5% и составила $1780. Когда же квартиры подешевеют?

По мнению Натальи Литовской, ожидать, что сейчас из-за подорожавших кредитов для самой массовой группы покупателей рынок рухнет, точно не стоит.

— Оценить, как упало количество сделок, мы сможем только в апреле — до 10 марта кредиты стоили несколько дешевле. Ну а поскольку рынок жилья достаточно инертный, то явные изменения в цифрах средней цены квадратного метра увидим летом.

Что делать, если банк не дает хороший кредит

Еще один нюанс финансирования на рынке жилья в Беларуси заключается в том, что банки стандартизированно подходят к выдаче своих продуктов.

— Например, я, являясь самозанятой и имея хороший по белорусским меркам доход, получаю отказ в ипотечном отделе кредитования наших банков, — приводит пример Наталья Литовская. — И никакая хорошая кредитная история мне не поможет.

В таком же положении сейчас многие ИП (банки просто не знают, что в будущем будет с их статусом), а также те, кто получает доходы из-за границы.

— Хорошим вариантом, когда доходы «не подходят» для банка, может стать лизинг, особенно с учетом того, что в нем не нужны поручители. Но он пока не так популярен, как кредиты. Например, не все знают, что в квартире, которая куплена в лизинг, можно зарегистрироваться, как и в обычной, а процентные ставки почти такие же, как в банках.

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