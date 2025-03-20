Глава дипломатии ЕС предложила передать Украине 2 млн боеприпасов 20.03.2025, 11:41

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Кая Каллас

Фото: Getty Images

Вопреки требованию Путина прекратить поставки оружия Киеву.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила странам Евросоюза предоставить Украине 2 млн крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов на сумму 5 млрд евро. По ее словам, передача снарядов может быть осуществлена до конца 2025 года. «Я думаю, мы сможем это сделать», — сказала Каллас, уточнив, страны ЕС могут «вкладываться деньгами либо приходить с боеприпасами».

До этого Каллас предложила создать в рамках ЕС «коалицию желающих» предоставить военную помощь Украине. Такой подход был выбран для обхода вето Венгрии и Словакии, которые отказываются поддерживать Киев, писало Politico.

План подразумевал выделение Киеву от 20 млрд до 40 млрд евро в 2025 году. В предложении говорилось, что страны должны вносить свой вклад в соответствии со своим «экономическим весом».

Однако на встрече 17 марта министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать инициативу. Против выступили Италия, Испания и Франция. «Это долгосрочная вещь, с которой страны в данный момент не готовы согласиться», — пояснила Каллас. По ее словам, теперь Брюссель намерен сконцентрироваться на обеспечении срочных потребностей Киева. Новая инициатива главы дипломатии ЕС будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС, который пройдет в четверг, 20 марта.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал полное прекращение военной помощи Украине «ключевым условием» для начала мирного урегулирования. Об этом он, в частности, заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Однако в ЕС отказались прекращать военную поддержку Киева. Россия на самом деле не собирается идти на какие-либо уступки и хочет, чтобы Украина ослабила бдительность, пояснила Каллас. Также не намерены останавливать военную помощь Киеву Великобритания и Германия.

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