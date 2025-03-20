Politico: Стармер игнорирует Путина, продвигая миротворческую миссию для Украины 1 20.03.2025, 11:51

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Кир Стармер

Союзники Киева стремятся поддерживать давление.

Несмотря на отказ российского правителя Владимира Путина от 30-дневного перемирия с Украиной, британский премьер-министр Кир Стармер продолжает продвигать «коалицию желающих», стремясь выступить гарантом возможного прекращения огня. Однако, есть большие вопросы относительно ее жизнеспособности, пока США и Россия продолжают оттеснять Европу на второй план в ведущихся переговорах, пишет Politico.

«Великобритания и Франция лидируют, обещая помочь предоставить военную силу, необходимую для сдерживания России, если будет достигнуто перемирие, пока продолжаются переговоры о более прочном мире», - говорится в публикации.

Отмечается, что Стармер полон решимости двигаться к тому, что он называет «оперативной фазой» планирования для защиты любого потенциального прекращения огня на Украине:

«Союзники Киева во главе со Стармером и французом Эммануэлем Макроном стремятся поддерживать давление, требуя приостановки боевых действий, и изолировать Путина как главное препятствие на пути к миру».

В издании напомнили, что 20 марта командующие армиями и специалисты по оборонному планированию соберутся в Нортвуде на саммит, чтобы обсудить, какое оборудование и персонал потребуются, где и кто лучше всего сможет их предоставить. Ведь, как отмечается в публикации, становится все менее ясно, каковы могут быть конечные цели миротворческих сил и смогут ли союзники Украины действительно поддерживать их в течение длительного времени.

Указывается, что разговоры о долгосрочных миротворческих силах в Украине уже вызвали тревогу в европейских оборонных кругах. В частности, в связи с тем, что та же армия Великобритании в настоящее время недостаточно мощна, даже несмотря на обещанное увеличение расходов на оборону.

Как заявила Марина Морин из отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона, это может стать серьезной проблемой для миротворческих усилий:

«Великобритания и европейские партнеры, по крайней мере в публичном пространстве, не сформулировали никакой последовательной стратегии… Как долго мы сможем реально поддерживать Украину, если нам нужно перевооружиться, потому что наши собственные запасы пусты? Вы можете сказать Украине: «Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется», но эти слова ничего не значат, если вы не сможете их выполнить».

Старший научный сотрудник RUSI и ветеран армии Эд Арнольд также подчеркнул необходимость иметь четкое представление о том, как будет выглядеть успех в любой интервенции.

«Это благородное начинание со стороны Великобритании и других стран Европы, но это также потенциально ужасная идея. Мы не знаем, в чем заключается миссия».

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