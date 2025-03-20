Экономика пугает Лукашенко 6 20.03.2025, 11:50

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Торговля с Россией вызывает большую озабоченность.

Московская засада не задалась. Телеграм-канал «Ник и Майк» сообщил о бесполезном трехдневном визите Александра Лукашенко в Москву.

И действительно, пишет UDF, во вторник, 18 марта, Александр Лукашенко вызвал к себе на ковер недавно назначенного премьер-министра Александра Турчина. В ходе встречи руководитель Беларуси в общих чертах рассказал чиновнику об итогах поездки в Москву. Из слов Лукашенко следует, что ему удалось договориться с Владимиром Путиным о поставках на белорусские НПЗ дешевой российской нефти. Осталось только согласовать детали с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее», - поручил Лукашенко правительству.

Если с нефтью ситуация вроде бы сдвинулась с мертвой точки, то вот внешняя торговля с Россией вызывает большую озабоченность. По признанию Лукашенко, «товарный экспорт ниже прошлого года» и «это настораживает очень серьезно».

И эти опасения не беспочвенны. Как пишет деловое издание «Белорусы и рынок», с начала 2025 года года «белорусская экономика вступила на скользкий путь, ведущий к стагнации. Темпы роста ВВП замедляются второй месяц подряд и все больше расходятся с планами правительства. Финансовая стабильность тоже не радует. Инфляция, в отличие от экономического роста, обгоняет ожидания».

«Самая серьезная озабоченность - это продукция нашего машиностроения. Вы знаете причины - в том числе и ситуация в Российской Федерации, высокие процентные ставки», - сказал Турчин журналистам после встречи с Лукашенко.

Однако, как свидетельствует статистика, даже при упавших объемах производства все продать не получается. Запасы на складах промышленных предприятий за два месяца выросли до 10,4 млрд рублей.

И в этой ситуации непонятно, что может стать локомотивом замедляющейся белорусской экономики. Возможно, на помощь правительству придет Нацбанк во главе с новым председателем, экс-премьером Романом Головченко, который даст добро на запуск печатного станка. Предприятия получат деньги, а нам достанется - двухзначная инфляция. Так уже было во времена экспериментов банкира-строителя Петра Прокоповича.

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