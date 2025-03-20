Цифра, которая очень не нравится властям 4 Степан Собакин

20.03.2025, 12:00

1,432

В Беларуси все больше алкоголиков, алиментщиков, социальных сирот.

Согласно официальной статистике, в 2024 году в «лечебно-трудовые профилактории» было направлено 10,9 тыс. белорусов — на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее. Это сравнимо с населением таких районных центров, как Воложин, Толочин или Петриков.

Задержание «за пьянку» — каждые 15 минут

Государственные СМИ беспрестанно уверяют читателей, что страна процветает, народ поголовно счастлив, а социальная защита в Беларуси гораздо лучше, чем в «недружественных» странах, где люди якобы не имеют такого рода гарантий.

СМИ проанализировало судебную статистику последних лет. Итог: стало больше фактов направления граждан в ЛТП, лишения родительских прав, выселения из жилья.

Согласно статистике, 32 тыс. белорусов попались в прошлом году в руки милиции за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии или распитие алкоголя в общественном месте. В среднем 87 человек в сутки, 1 человек каждые 15 минут.

Последствия пьянства — преступления в нетрезвом виде, домашнее насилие, социальные сироты (дети, которые содержатся в приютах и детских домах). В 2024 году осуждено 6.212 родителей, уклонявшихся от содержания детей или не возвращавших государству средства на их содержание. Это на 583 больше, чем в 2023-м, и на 806 больше, чем в 2021-м.

В минувшем году суды удовлетворили 2.558 исков о лишении граждан родительских прав (+246 к 2023-му и +292 к 2022-му), 8.254 иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в порядке приказного производства (по упрощенной процедуре). Последняя цифра, объективности ради, неуклонно падает. Например, в 2018 году суды удовлетворили 12.606 таких исков (в 1,5 раза больше). Однако число должников по алиментам по-прежнему велико: более 70 тыс. 15 лет назад свои финансовые обязательства игнорировали 6 тыс., правда, это только те, кто уже находился в розыске. Тема алиментов — одна из главных в отчетах чиновников и членов парламента по итогам «прямых линий» с населением.

Родители — в винный отдел, дети — в приют

В 2024 году изменены критерии определения семей как находящихся в социально опасном положении (СОП). Теперь, чтобы попасть под наблюдение педагогов и социальной службы, достаточно не работать три месяца (стать «тунеядцем», согласно режимному лексикону) или быть задержанным и получить штраф или арест за «распространение экстремистских материалов».

По официальным данным, в семьях, которые чиновники причислили к находящимся в СОП, живет 22 тыс. детей.

Как отметила в комментарии СМИ педагог с 30-летним стажем Алена (имя изменено по соображениям безопасности), критерии определения СОП довольно размыты, достаточно поверхностных выводов комиссий, что родители не обеспечивают основные потребности детей. Например, наделить статусом СОП могут с формулировкой о «неблагоприятных гигиенических условиях». В то же время белорусское законодательство не устанавливает санитарно-гигиенические нормы для жилых квартир или домов, отмечает собеседница.

«Посчитать семью находящейся в социально опасном положении могут за активное отстаивание родителями своих прав или прав ребенка, за жалобы — от соседей или родственников, были и такие случаи в моей практике. Если это алкоголики, но на них никто не пишет жалоб, когда все «тихо и мирно», то и трогать их особо не будут. Хотя, конечно, при тяжелых случаях — когда дети приходят в школу неопрятные, голодные, их в приют заберут», — говорит Алена.

По ее словам, «неудобных», особенно небогатых родителей могут упрекать в том, что они не обеспечивают основные потребности детей: «Скажем, каждому — отдельный стол, кровать, несколько комплектов постельного белья. Йогурты в холодильнике, запас одежды на все сезоны, пять простыней на каждого ребенка».

Больше ЛТП, больше постояльцев

В 2024 году суды вынесли 10.852 положительных решения по делам о направлении граждан в ЛТП — рост на 1.311, или на 13,7%, по сравнению с 2023-м.

В январе прошлого года вступили в силу изменения в закон «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них». Введена упрощенная процедура помещения в ЛТП: достаточно двух правонарушений, чтобы получить туда направление.

В Беларуси становится больше как людей, которые попадают на принудительное лечение в ЛТП, так и самих этих учреждений. В 2014 году было 6 ЛТП, сейчас — 9. Десятый «профилакторий» планируется открыть на месте исправительной колонии в Ивацевичах.

И ЛТП, как свидетельствуют приведенные выше цифры, далеко не пустуют. За последние почти два десятилетия количество направленных туда граждан выросло в 2,5 раза. В 2006 году таковых было 3.998, в 2008-м — 5.035, в 2010-м — 5.950, в 2018-м — 7.375. Затем статистика улучшилась, особенно в ковидно-протестном 2020 году, когда судам было «не до того», но потом все «наладилось». Цифра 2019 года — 6.961, 2020-го — 4.494, 2021-го — 6.925, 2022-го — 9.522, 2023-го — 9.541.

На учете у наркологов стоит 160 тыс. человек — сопоставимо с населением Барановичей. Все они потенциально могут попасть в ЛТП, если получат протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде или пьяные скандалы с родственниками.

В пьяницы — по разнарядке?

Издание анонимно пообщалось с Алексеем (имя изменено), который долгое время работал в Беларуси наркологом. Врач обратил внимание, что увеличение числа пациентов в ЛТП может быть связано не только с ростом пьянства, но и с планом, который довели до милиционеров, и с изменениями в законодательстве: «Раньше нужно было семь-восемь приводов в милицию в нетрезвом состоянии, учет у нарколога и т.д. Теперь это просто: два протокола — и едешь в ЛТП».

По наблюдениям специалиста, тенденция к увеличению количества хронических алкоголиков сильнее ощущается в провинции, нежели в городе. «Я работал в том числе и в райцентре. Милиционеры ловили молодых людей после дискотеки и давай составлять протоколы за пьянку. Потом их тянули к наркологу. Но я вижу, что здесь нет речи о хроническом алкоголизме. Десять лет назад такое невозможно было представить, чтобы после танцев поймать выпивших и записывать в алкоголики», — отмечает нарколог.

Еще одна уязвимая категория, по его словам, — люди из регионов, которые работают в России, по возвращении несколько дней «празднуют», и их также ловит милиция. «Это могут быть вполне нормальные люди, не хронические алкоголики. Видимо, милиционеры просто выполняют план», — предполагает Алексей.

Владимир Жигарь, представитель организации BelPol, в комментарии отметил, что до упрощения процедуры направления в «профилакторий» этот вопрос был для милиционеров большой проблемой. Ведь нужно было составить несколько протоколов на человека, получить согласие его родственников на помещение в ЛТП. Сейчас процедуру значительно упростили.

По словам Жигаря, участковые инспекторы всегда имели план по направлению людей в ЛТП и за его невыполнение получали взыскания. Он не сомневается, что планы доводятся и сегодня.

Однако, подчеркивает собеседник, пользы от помещения человека в ЛТП нет: «Это нормативы, они просто должны выполняться. Потому что в нашей стране сохранилась совковая система, те же ЛТП, которые сохранились только в Беларуси после развала СССР. После 2020 года большое количество людей уехало из страны, новые туда не приехали, поэтому властям что-то надо делать со «старыми», как-то их использовать, хоть какую-то часть».

Степан Собакин, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com