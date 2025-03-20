Какого витамина чаще всего не хватает в организме и как его компенсировать? 20.03.2025, 12:07

1,050

Советы врача.

Обычно в организме человека, особенно с возрастом, весной не хватает витамина D. Это вызывает слабость, проблемы со сном и раздражение. Впрочем, недостаток можно компенсировать, и лучший способ — здоровое питание, богатое витаминами и микроэлементами.

Об этом сообщил Отто Стойко, врач Киевского городского Центра профилактики болезней Минздрава.

Впрочем, это можно компенсировать едой. Например, витамин есть в морской рыбе, в рыбьем жире, в яйце, в сливочном масле. Также его обеспечивает солнце, но с возрастом через кожу оно усваивается ужаснее.

Другие витамины тоже приходят к нам с пищей. Поэтому врач советует следить за питанием.

«Ягоды — это универсальная поставка витаминов, антиоксидантов, микроэлементов. Поэтому свежемороженые ягоды сейчас не забывать есть. Это важно», — подчеркнул он.

Если у человека есть утомляемость, плохой сон, стресс, тогда следует проконсультироваться с врачом. Он поможет с назначением анализов и дополнительных витаминов в случае недостатка.

«Но есть опасность комплексов или искусственных витаминов в виде таблеток. Это уже концентрат, и может быть передозировка. Человеку может быть плохо, разные могут быть симптомы», — предостерег специалист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com