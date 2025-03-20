Какого витамина чаще всего не хватает в организме и как его компенсировать?
- 20.03.2025, 12:07
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Советы врача.
Обычно в организме человека, особенно с возрастом, весной не хватает витамина D. Это вызывает слабость, проблемы со сном и раздражение. Впрочем, недостаток можно компенсировать, и лучший способ — здоровое питание, богатое витаминами и микроэлементами.
Об этом сообщил Отто Стойко, врач Киевского городского Центра профилактики болезней Минздрава.
Впрочем, это можно компенсировать едой. Например, витамин есть в морской рыбе, в рыбьем жире, в яйце, в сливочном масле. Также его обеспечивает солнце, но с возрастом через кожу оно усваивается ужаснее.
Другие витамины тоже приходят к нам с пищей. Поэтому врач советует следить за питанием.
«Ягоды — это универсальная поставка витаминов, антиоксидантов, микроэлементов. Поэтому свежемороженые ягоды сейчас не забывать есть. Это важно», — подчеркнул он.
Если у человека есть утомляемость, плохой сон, стресс, тогда следует проконсультироваться с врачом. Он поможет с назначением анализов и дополнительных витаминов в случае недостатка.
«Но есть опасность комплексов или искусственных витаминов в виде таблеток. Это уже концентрат, и может быть передозировка. Человеку может быть плохо, разные могут быть симптомы», — предостерег специалист.