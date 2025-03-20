Эксперт: На аэродроме в Энгельсе мог быть уничтожен «невозобновляемый ресурс» РФ
- 20.03.2025, 12:17
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Обычно его размещали на этой авиабазе.
20 марта беспилотники атаковали город Энгельс в РФ. По данным СМИ, было попадание по складу вражеского военного аэродрома «Энгельс-2». Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский оценил вероятные последствия удара в комментарии «Еспресо».
По его словам, в отличие от стратегической, тактическую авиацию Россия до сих пор способна производить. «Энгельс-2» — единственный аэродром, где хранят большинство стратегических ракет, которыми обстреливают Украину. В частности, речь идет о ракетах класса Х-101 и Х-555. Кроме того, там оснащают самолеты для возвращения на авиабазу «Оленья», откуда те вылетают на боевые рубежи.
«Во-первых, это склады с вооружением, во-вторых, склады с горюче-смазочными материалами, поскольку на аэродроме есть достаточное количество резервуаров, обеспечивающих подачу топлива для российских стратегических самолетов», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что нужно дождаться публикации спутниковых снимков, чтобы точно подтвердить пораженные цели.
Храпчинский добавил, что было бы неплохо лишить РФ нескольких самолетов стратегической авиации, ведь это — «невозобновляемый ресурс». Это также касается «птичек», которые могут базироваться на аэродроме «Дягилево», куда Украина способна добить ракетами «Нептун».
«Если говорить о стратегической авиации класса Ту-95, то это устаревшие самолеты, которые нет смысла восстанавливать. Есть также самолеты Ту-22М3 и Ту-160, и Россия не может строить эти самолеты, она может только их ремонтировать», — пояснил он.
Эксперт уточнил, что это связано с потерей или похищением части документации после распада СССР. Даже цех в Казани был полностью разрушен, и россиянам пришлось его «восстанавливать с нуля». Целью было иметь возможность хотя бы ремонтировать эти самолеты.