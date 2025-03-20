«Уступаю только беременным мужчинам и старым младенцам» 1 20.03.2025, 12:21

Белорусы спорят о правилах поведения в общественном транспорте.

Гродненка опубликовала видео в TikTok, где в шутливой форме показала, как ведет себя в общественном транспорте, если туда заходят пенсионеры. В ролике девушка притворяется, что не замечает пожилых людей, чтобы не уступать им место. За три дня видео набрало 2,5 млн просмотров и почти 3 тысячи комментариев — пользователи спорят, в каком случае они готовы уступить место, пишет hrodna.life.

Горожане о поведении в общественном транспорте: «Дело совести и воспитания»

В комментариях мнения гродненцев разделились. Одни не понимают, почему должны уступать места пожилым людям, другие возмущаются тому, что молодежь плохо воспитана.

«Я уступаю только: беременным мужчинам и старым младенцам», — шутит Вольт.

«Я не хочу уступать места в общественном транспорте, потому что сама устала и еле как заняла место. Извините, да, возможно это некультурно. Но пока меня не попросили уступить, я буду сидеть», — считает лерочка.

«Я уступаю только маленьким детям, беременным девушкам, сильно пожилым людям, людям с ограниченными возможностями», — отмечает другой пользователь.

«Одно дело от души уступить, от чистого сердца, но когда тебя костылем бьют, чтобы ты уступил, ну как-то не очень», — пишет olegsigma72828_u.u.

«Я не понимаю, что за неуважение к старшим стало у молодежи? Вам так тяжело постоять немного? Давайте теперь все молодые будут сидеть, а пожилые люди, у которых очень болит все, будут стоять, только потому что вам настолько лень», — негодует шанелька.

«Я считаю, что мужчины должны уступать места. Всегда же было принято именно так, тем более, что мужчины сильный пол. (Не нужно мне говорить про равноправие, потому что это всего лишь отмазки. И я не за равноправие», — высказывается сонечка.

«А почему мужики должны уступать место бабушкам и беременным? Где же ваша хваленая женская солидарность? И вообще, в основном уступить требуют бабульки, а не деды. Так что давайте сами разбирайтесь с представителями своего пола, нас не трогайте», — заключает ДиоАнтифем666.

«Уступлю, если бабушка реально старенькая и ей тяжело стоять, ну и дедушкам конечно тоже. Но иногда после колледжа, когда толком ничего не ел, сил вообще нет и я в автобусе часто вырубаюсь, пока еду. Даже стоя», — рассказывает Сахарок.

«Бабка на базар едет, полазит там потом, вернется домой на диван. А тебе всю смену на ногах», — пишет гаян рослинг.

«Дело совести и воспитания. Ваши родители тоже будут в возрасте ездить в автобусах», — считает serezha.ak.

Обязан ли пассажир уступать место?

Согласно правилам и обязанностям пассажира, человек обязан уступать специально обозначенные места для сидений пассажиров с детьми дошкольного возраста, беременным, людям с инвалидностью и пожилым. Другие места уступать заставить никто не может.

«Если разгорается серьезный конфликт, лучше всего обратиться к водителю, чтобы разрешить ситуацию. Когда пассажир находится в неадекватном состоянии, например, в сильном алкогольном опьянении, и своим поведением нарушает дисциплину в салоне, водитель вправе отказать ему в поездке», — отмечает заместитель директора по перевозкам гродненского автобусного парка Андрей Эйсмонт.

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