Тревожный сигнал 2 Алесь Гудия

20.03.2025, 12:32

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Роман Головченко

Чего ожидать от Головченко во главе Нацбанка?

Официальная риторика подает кадровые изменения в правительстве Беларуси как приход новой генерации управленцев. Однако в реальности скамейка запасных у Александра Лукашенко настолько коротка, что выбирать приходится из все тех же лиц. Назначение бывшего премьер-министра Романа Головченко председателем правления Национального банка — знаковое событие, которое может многое рассказать о текущем курсе белорусской экономики и ее перспективах.

Лукашенко перетасовал колоду

Белорусская бюрократическая система выглядит монолитной, но в ней есть два лагеря. Одни — сторонники жесткого государственного контроля и плановой экономики советского образца. Для них приоритетны стабильность, контроль и формальные показатели, даже если они идут в ущерб реальной эффективности. К этой группе тяготеет и сам Лукашенко.

Другие — условные рыночники, которые признают эффективность экономических законов. Однако эти люди не могут твердо отстаивать свои взгляды: в политической системе Беларуси это рискованно. Приходится приноравливаться. Как в старом анекдоте о прапорщике, который, услышав, что, по мнению генерала, крокодилы летают, соглашается: «Но низко-низко».

Несмотря на аппаратное превосходство государственников, именно рыночники раз за разом вынуждены исправлять провалы командно-административного подхода. Когда идеологически мотивированная политика порождает кризисы, решения рыночников спасают экономику от окончательного краха.

Назначение экс-премьера в Нацбанк — тревожный сигнал

История белорусской экономики последних двух с половиной десятилетий делится на два периода: до и после урезания льготного доступа к российским энергоресурсам. Второй период следует отсчитывать от первой «газовой войны» между Минском и Москвой на рубеже 2006–2007 годов.

Сокращение энергетического гранта поставило экономику в более жесткие условия и потребовало новых подходов к управлению финансовой сферой.

За эту четверть века сменилось восемь премьер-министров и четыре главы Национального банка.

Но если банкир (Сергей Румас) уже возглавлял правительство, то экс-премьер пересаживается в кресло главы банковского регулятора впервые.

Для белорусских реалий это тревожный знак. Премьер-министры у нас традиционно ориентированы на рост ВВП любой ценой, банкиры же, как правило, заботятся о стабильности инфляции и устойчивости экономической системы в целом.

Теперь же во главе Нацбанка поставлен человек с явными государственническими взглядами, что может означать отход от макроэкономической стабильности ради красивых показателей роста.

Опыт санкционного выживания

Будучи премьером в период жесткого санкционного давления, Головченко сумел добиться от экономики того, чего требовал Лукашенко: демонстрации роста ВВП. Ключевой опыт Головченко — руководство военно-промышленным комплексом, где он освоил схемы обхода ограничений. Это умение помогло поддерживать внешнеторговые связи и платежи в условиях санкций.

Тем не менее этот рост обеспечивался скорее благоприятной конъюнктурой российского рынка и несовершенством санкционных механизмов, чем реальными достижениями белорусского правительства.

Выйти за пределы торговой зависимости от России у Головченко так и не получилось — как и наладить отношения с третьими странами.

Ушел Каллаур — кричи «караул!»?

Смена премьера произошла в момент, когда потенциал дальнейшего роста практически исчерпан. В 2025 году белорусской экономике предстоит столкнуться с эффектом накопленных проблем. Так что Головченко ушел с поста в удобное время, не дожидаясь «черных лебедей», о которых сразу начал говорить его преемник Александр Турчин.

Перевод Головченко в Национальный банк можно рассматривать как сигнал: оставшиеся рыночники в руководстве финансового сектора окажутся под еще большим давлением. Это может привести к усилению государственного контроля за денежно-кредитной политикой, снижению независимости регулятора и очередному витку вмешательства в рыночные механизмы.

Опыт соседней России показывает, что ставка на профессиональных банковских управленцев (таких как председатель Центробанка с 2013 года Эльвира Набиуллина) может выступать своеобразным предохранителем от экономического коллапса. В Беларуси таким стабилизатором долго служила фигура прежнего главы Национального банка Павла Каллаура.

Именно с его работой на этом посту на протяжении более чем десяти лет связывают постепенное укрепление доверия к белорусскому рублю и банковской системе в целом. При нем удалось снизить долларизацию экономики, удержать финансовую стабильность не только до 2020 года, но даже после — в условиях санкционного давления.

Каллаур во главе Нацбанка (в отличие от бывшего строителя Петра Прокоповича) не допустил гиперинфляции, несмотря на сложные внешние вызовы. Его политика ориентировалась на макроэкономическую сбалансированность, что придавало белорусской финансовой системе относительную устойчивость даже в периоды потрясений.

Сейчас же пост председателя правления Нацбанка занял выходец из исполнительной власти, который придерживается государственнических взглядов. Поэтому появляется риск, что принципы осторожного денежно-кредитного регулирования будут принесены в жертву политическим целям — ускоренному росту экономики любой ценой.

Это может ослабить контроль над инфляцией, усилить административное вмешательство в банковский сектор и, как следствие, снизить доверие населения и бизнеса к национальной валюте и финансовой системе.

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Новые назначения в белорусском правительстве — это не приток свежей крови, а перераспределение кадров в рамках одной и той же системы.

Однако среди всех кадровых изменений именно перемещение бывшего премьера в Национальный банк может стать началом нового этапа экономической политики, когда краткосрочные показатели роста вновь окажутся важнее долгосрочной стабильности.

Алесь Гудия, «Позiрк»

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