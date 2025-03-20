Недвижимость известного белорусского клуба уйдет с молотка 20.03.2025, 12:48

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У команды из Бобруйска долги.

В Бобруйске с молотка продают арестованную недвижимость футбольного клуба «Белшина». Это следует из данных онлайн-площадки «БелЮрОбеспечения», заметило «Зеркало».

В Бобруйске на аукцион выставили два торговых помещения площадью 363,2 м² и 488 м². Стартовая цена одного 289 тыс. рублей, а второго — 515 тыс. Это недвижимость местного футбольного клуба «Белшина», он указан должником в размещенных объявлениях.

Оба сейчас арендуются, и на них наложен арест.

Футбольный клуб получил торговые помещения по решению Бобруйского горисполкома в 2014 году — без права собственности. Это значит, что ФК перешло имущество, но государство по-прежнему осталось его владельцем. Такая передача может быть платной или безвозмездной.

Торги запланированы на 8 апреля.

По данным сервиса Kartoteka.by, у ФК «Белшина» в 2024-м была задолженность перед госбюджетом. Также в этом году в Экономический суд Могилевской области на него подала транспортная компания «БелшинаТранс».

Также в Kartoteka.by сообщается, что по данным из Единого госрегистра юрлиц и ИП, в январе этого года от ФК «Белшина» поступило уведомление о начале процедуры реорганизации юрлица.

В октябре 2024 года в Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявляли, что «у «Белшины» есть немаловажный вопрос — финансовые проблемы». «Этот футбольный клуб имеет задолженности перед АБФФ, сумма которых накопилась за несколько лет», — уточняли в федерации.

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