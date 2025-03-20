Трамп: У России «очень ценная» земля

Трамп: У России «очень ценная» земля14
- 20.03.2025, 12:50
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Глава Белого дома напомнил в этом контексте о соглашении с Украиной по редкоземельным ископаемым.
Экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем, это может быть следствием этих действий.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Breitbart News.
«Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая», - заявил он.
Американский президент объяснил это тем, что у России «11 часовых поясов».
«Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», - уверен он.
Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, «по крайней мере, можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать».