закрыть
20 марта 2025, четверг, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: У России «очень ценная» земля

14
  • 20.03.2025, 12:50
  • 3,076
Трамп: У России «очень ценная» земля

Глава Белого дома напомнил в этом контексте о соглашении с Украиной по редкоземельным ископаемым.

Экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем, это может быть следствием этих действий.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Breitbart News.

«Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая», - заявил он.

Американский президент объяснил это тем, что у России «11 часовых поясов».

«Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля», - уверен он.

Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, «по крайней мере, можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать».

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров