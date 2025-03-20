Определены части мозга, необходимые для запоминания слов 3 20.03.2025, 13:09

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Открытие поможет сделать прорыв в медицине.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что уменьшение объема передней и боковой частей мозга (префронтальной, височной и поясной коры, а также гиппокампа) вызывает трудности при запоминании слов. Результаты исследования (опубликованыhttps://academic.oup.com/braincomms?login=false) в журнале Brain Communications (BrainCom).

В исследовании приняли участие 84 человека с височной эпилепсией и склерозом гиппокампа — состоянием, при котором из-за повреждения части мозга нарушается память, а также 43 здоровых добровольца. Испытуемые были дополнительно разделены на тех, у кого склероз гиппокампа был левосторонним или правосторонним.

Все участники прошли стандартизированные тесты для оценки вербальной памяти — умения пополнять и использовать словарный запас. Также ученые использовали МТР-сканирование для измерения размеров и формы различных частей мозга. Особое внимание уделили коре — внешнему слою мозга, отвечающему за мышление, память, внимание, восприятие, осознание и речь, а также определенным областям гиппокампа, который помогает в обучении, запоминании и пространственной навигации.

Результаты показали, что уменьшение префронтальной, височной, поясной коры мозга и гиппокампа было связано с низкой эффективностью запоминания слов.

По словам ученых, открытие поможет лучше понять принцип работы человеческого мозга. Новые данные также можно будет использовать для разработки методов нейрохирургических операций, не ухудшающих память.

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