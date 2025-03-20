СМИ: На аэродроме «Энгельс» разгромлен склад с ракетами для Ту-95 и Ту-160

СМИ: На аэродроме «Энгельс» разгромлен склад с ракетами для Ту-95 и Ту-1606
- 20.03.2025, 13:15
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Сообщается об эвакуации из населенных пунктов поблизости.
Все указывает на то, что на российском аэродроме «Энгельс» удар беспилотниками 20 марта пришелся по складу с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на видео с места событий, запечатлевшие мощную вторичную детонацию боеприпасов.
Отмечается, что факт детонации подтвердили российские власти, а само место взрыва удалось локализовать ряду OSINT-сообществ. Одни указали на склад с боеприпасами, другие - на место хранения горюче-смазочных материалов.
«На видео слышно, что продолжают рваться стрелковые боеприпасы, очевидно, для авиационных орудий. То есть, это указывает именно на поражение склада с боеприпасами, а не с топливом. Еще одно видео указывает именно на взрывную детонацию, что не характерно для пожаров цистерн с топливом. То есть все указывает именно на то, что детонация произошла именно на складе авиационных боеприпасов для стратегической авиации», - говорится в публикации.
Российские паблики сообщают, что детонация боеприпасов продолжается уже несколько часов. Местные пишут, что эвакуирован поселок Малинки, также готовится к эвакуации и Базальт.