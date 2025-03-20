В Беларусь идет по-настоящему весенняя погода 20.03.2025, 13:19

1,776

Фото: Charter97.org

Пик холодов пройден.

Пик холодов пройден, в Беларуси установится по-настоящему весенняя погода. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Весна проявляет настойчивость, сводя на нет все усилия зимы. Пик холодов пройден, и в ближайшие дни погода обещает быть по-настоящему весенней. Температурный фон продолжит повышаться и приблизится к положенным для середины марта значениям, а местами и несколько превысит климатическую норму», — рассказали в Белгидромете.

До конца текущей недели атмосферное давление останется повышенным, а значит, сохранится преимущественно сухая погода. «Лишь в воскресенье по юго-востоку в неустойчивом воздухе местами пройдут кратковременные дожди», — добавили синоптики.

В пятницу, 21 марта, будет без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-5°C, местами −1…+3°C, максимальная днем +10…+16°C.

В субботу, 22 марта, также преимущественно без осадков. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит от -4°C по северу до +5°C по юго-западу, максимальная днем — от +5°C по северо-востоку до +14°C по юго-западу.

В воскресенье, 23 марта, сохранится преимущественно без осадков погода. Лишь днем местами по юго-востоку страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем местами, а по западу во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — от -6°C по северо-востоку до +4°C по юго-западу, максимальная днем — +5…+11°C, в западных районах до +14°C.

«Согласно предварительному прогнозу, в понедельник область высокого давления станет терять свое влияние на погоду, давление начнет падать, увеличится количество облаков, а фронтальные разделы принесут новые порции дождей», — проинформировали в Белгидромете.

В понедельник, 24 марта, ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди и усилится ветер (порывами 15−20 м/с). Температура воздуха минимальная ночью — 0…+6°C, по северо-востоку — до -2°C, максимальная днем — +6…+12°C, местами +4…+5°C.

Во вторник, 25 марта, на большей части территории Беларуси ожидаются дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +1…+7°C, максимальная днем — от +5°C по северо-востоку до +16°C по юго-западу.

В среду, 26 марта, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +1…+7°C, максимальная днем — от +8°C по северу до +16°C по югу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com