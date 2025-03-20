Стармер похвалился оружием Британии, которого опасается Путин 20.03.2025, 13:25

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Кир Стармер

Фото: REUTERS

Ракеты были невероятно эффективным сдерживающим фактором на протяжении десятилетий.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, были «невероятно эффективными» и продолжают оставаться важным сдерживающим фактором для российского лидера Владимира Путина.

Как пишет The Telegraph, британский премьер подчеркнул, что Путин уважает ядерное сдерживание.

«Именно поэтому Великобритания является одной из ведущих стран Европы в области обороны и безопасности, потому что у нас есть свой независимый сдерживающий фактор, и мы привержены НАТО», - отметил он.

Так, Стармер в четверг прибудет в Барроу, чтобы «заложить киль» подводных лодок Dreadnought, которые заменят подводные лодки Vanguard.

Выступая перед журналистами он отметил, что ракеты Trident «были невероятно эффективным сдерживающим фактором на протяжении десятилетий, и мы не должны принимать это как должное. Вот почему хорошо, что мы переходим к классу Dreadnought».

Новые подводные лодки класса Dreadnought будут крупнейшими из когда-либо построенных для Королевского флота, их длина составит 153,6 метра, и в будущем они будут нести ядерные ракеты Trident.

Они заменят лодки класса Vanguard, срок службы которых уже продлевался три раза. Ожидается, что они прослужат четыре десятилетия, прежде чем их наконец заменят.

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