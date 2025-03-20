Истекающий «гарант» 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

20.03.2025, 13:47

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Фото: AFP

Кое-кто внезапно обнаружил, что у него процветание хромает.

Так-то оно хорошее. Только хромает. И экспорт у него идет не туда и инфляция уже не той системы.

Причем, заметь, что в телевизоре у свидетелей стабильности экономической ориентации процветание такое же процветающее, как раньше. Устойчиво растет в рамках целевой траектории.

И про эту устойчивую траекторию процветания телевизор же не нам с тобой старается. Мы с тобой его все равно не слушаем. По правде говоря, для кого он старается, я вот уже, бывает, и не в курсе. Раньше я вот понимал, что телевизор старается для своего зрителя. То есть истекающего «гаранта». А теперь уже и это не понимаю.

Потому что для «гарант»а стараться вроде как тоже незачем. Истекающий «гарант» про траекторию своего процветания и сам все знает. Может, даже не хуже телевизора. Поэтому я думаю, что телевизор старается просто по инерции. Просто у телевизора был вышестоящий импульс в область процветания, и с тех пор телевизор старается.

Но знаешь что? Мне кажется, что импульс скоро переменится. Потому что не только истекающий «гарант», но и его новый премьер-министр Турчин заметил дисбалансы с диспаритетами. Хотя у бывшего премьера Головченко еще неделю назад все балансы были исключительно сбалансированными.

Но ты же помнишь, что истекающий «гарант» обещал во время своей электоральной кампании. А пацан сказал, пацан сделал. Вот с другими обещаниями у «гаранта» получается не очень, а обещания про тяжелые времена он всегда выполнял.

Поэтому я думаю, что вышестоящий импульс для телевизора сейчас переменится из области процветания в область «кто виноват». Ну, потому что кому-то же за тяжелые времена надо ответить. Ну не «гаранту» же отвечать, правильно?

Так-то по классике отвечать должны вредители, завербованные международным империализмом и свидетели стабильности среднего управленческого звена. Но я думаю, что телевизор не будет размениваться на мелочи. Просто на все процветание в телевизоре столько вредителей не хватит. А свидетелями стабильности среднего звена разбрасываться жалко, потому что других таких взять все равно негде.

А знаешь, кого не жалко? Можешь даже не отвечать, это был практически риторический вопрос. Белорусский народ уже давно не соответствует никаким стандартам истекающего «гаранта». Работает в три раза меньше, чем ему положено, и хочет странного.

Ну ты сама подумай. Буквально же все заняты непосильным трудом. «гарант» задал процветанию управляющий импульс, чтобы оно процветало. Свидетели стабильности высшего звена нарисовали все необходимые для процветания траектории.

Свидетели стабильности среднего звена каждый день работают над процветанием на своих рабочих местах. Телевизор старается, объясняет какое процветание получилось процветающее. И только белорусский народ не оправдал возложенное на него высокое доверие. Значит, народу и отвечать. Для начала перед телевизором.

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