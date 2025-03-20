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Избитый белорусскими силовиками российский комик едва передвигается

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  • 20.03.2025, 13:55
  • 3,428
Избитый белорусскими силовиками российский комик едва передвигается
Артемий Остани

Во время конвоирования из Беларуси в Россию машина с ним заехала в лес.

Арестованный в Беларуси российский комик Артемий Останин заявил, что белорусские силовики после задержания избили его дубинками и пытали током, пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву.

Как рассказала член российского Совета по правам человека Ева Меркачева (к ней обратился адвокат комика), во время конвоирования из Беларуси в Россию машина с Останиным заехала в лес.

Стендап-комика вывели из автомобиля и начали избивать три человека — они использовали дубинки и электрошокер.

После передачи в Россию мужчину не били.

Уже в Москве Останин подал заявление о преступлении и попросил провести медосмотр, для которого его отвезли в больницу. Врачи диагностировали у комика перелом позвонка, ушибы, а также обнаружили проблемы с легкими.

Сейчас стендап-комик находится в московском СИЗО-7 — там он «едва передвигается».

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