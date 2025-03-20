Удар по аэродрому в Энгельсе был спецоперацией СБУ и ССО 1 20.03.2025, 14:06

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Появились данные о результатах.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области в ночь на 20 марта стали результатом операции Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Атака по военному объекту российских оккупантов была осуществлена с помощью дронов.

В результате успешной атаки дронов СБУ и Сил специальных операций ВСУ в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Украинские военнослужащие отработали по вражеским целям с хирургической точностью. При этом российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

«СБУ с побратимами продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам России, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможность врага терроризировать украинские города ракетными ударами», – сообщил информированный источник в СБУ.

Военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области является ключевой базой стратегической авиации России. Там дислоцируются бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, а также склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами. Именно с него взлетают самолеты, наносящие ракетные удары по Украине.

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