В Россию из Беларуси везли тонны лосося под видом ванильных сушек1
- 20.03.2025, 14:10
Рыбу прикрыли пустыми коробками.
В Россию из Беларуси везли тонны лосося под видом ванильных сушек. Белорусские таможенники и милиционеры остановили грузовик Scania возле границы. Согласно документам, которые были у водителя, он вез в РФ сушки. Однако проверка показала, что их в грузовике нет.
На самом деле полуприцеп был загружен 13 тоннами охлажденного лосося. Рыбу прикрыли пустыми коробками. Ее стоимость составляет почти 900 тысяч рублей (288 тысяч долларов).
Перевозчику грозит штраф — до 450 тысяч рублей.