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В Россию из Беларуси везли тонны лосося под видом ванильных сушек

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  • 20.03.2025, 14:10
В Россию из Беларуси везли тонны лосося под видом ванильных сушек

Рыбу прикрыли пустыми коробками.

В Россию из Беларуси везли тонны лосося под видом ванильных сушек. Белорусские таможенники и милиционеры остановили грузовик Scania возле границы. Согласно документам, которые были у водителя, он вез в РФ сушки. Однако проверка показала, что их в грузовике нет.

На самом деле полуприцеп был загружен 13 тоннами охлажденного лосося. Рыбу прикрыли пустыми коробками. Ее стоимость составляет почти 900 тысяч рублей (288 тысяч долларов).

Перевозчику грозит штраф — до 450 тысяч рублей.

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