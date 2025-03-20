Большой «пшик» Сергей Таран

20.03.2025, 14:23

Что происходит между Трампом и Путиным.

По итогам разговора Путин — Трамп хочется передать особо горячий привет всем экспертам-конспирологам, которые имея «доступ» к страшно тайным инсайдам уже неделями интригуют, что Трамп и Путин обо всем «договорились», что давно все решено, и что Украину на что-то там опять променяли.

Ничего еще не решено. Все происходит в живом режиме. По крайней мере, с американской стороны. Нет ни предательства, ни победы. Просто есть авантюрная, упрощенная, но, даже, готов поверить, искренняя попытка Трампа остановить войну.

Но инсайды и сливы стали важной составляющей нынешних гибридных войн.

1. Эти инсайды умышленно выбрасываются в СМИ, чтобы повысить ставки в будущих переговорах, протестировать различные шаги, или попытаться запугать граждан страны, с которой ведутся переговоры. В этих сливах напрямую или втемную участвуют солидные издания и информагентства, которые заливают информационное пространство сенсациями, которые противоречат друг другу, но создают атмосферу хаоса и неопределенности будущего, — как раз именно то, что нужно перед важными переговорами.

2. Эти «эксклюзивы» продуцируются или искажаются отдельными СМИ для кликабельности заголовков и собственной цитируемости. Достаточно лишь написать «собственный источник», а то даже и это не уточнять. Потому что потом уже никто ничего не будет проверять, просто тупо будет тиражироваться по информационным пространствам. Особенно, в телеграмм каналах, которые, например, стали в Украине главным источником политической информации.

3. Эти сенсации являются частью хайпа отдельных блогеров и политиков, которые просто хотят привлечь внимание и поднять свою значимость. Поскольку народная память в Украине не очень крепкая, потом все равно уже никто не будет помнить кто и что прогнозировал.

Моя грубая оценка — 70% инсайдов — это часть информационных войн. И только 30% — может оказаться правдой.

Большой «пшик» переговоров Путина и Трампа — хорошая тому иллюстрация.

Поэтому никому не верьте. Внимательно изучайте первоисточники.

И еще — никогда не будет лишним после появления очередного инсайда задать себе вопрос «Кому это выгодно?», и ответ может быть очень очевидным. Здоровый скептицизм и логика — лучшие инструменты познания в скользкую эпоху постправды и информационного нигилизма.

Сергей Таран, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com