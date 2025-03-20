Белорус подает в суд на «Белджи» 14 20.03.2025, 14:37

8,542

У авто отказали системы безопасности.

Владелец автомобиля Belgee X50, который 17 марта попал в аварию в Минске, решил судиться с заводом-изготовителем. Причиной стали, как утверждает сам водитель, не сработавшие при ДТП системы безопасности автомобиля.

Владелец автомобиля Belgee X50, который 17 марта попал в аварию в Минске, решил судиться с заводом-изготовителем. Причиной стали, как утверждает сам водитель, не сработавшие при ДТП системы безопасности автомобиля.

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, 42-летняя водитель Nissan, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество Geely, который двигался по Долгиновскому тракту. От удара Geely отбросило на автомобиль Volkswagen, а затем он перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал, рассказали в ГАИ.

Водитель Geely, который перевернулся, связался с onliner.by и поделился подробностями происшествия.

Мужчина заявил, что при аварии в его автомобиле «не сработала ни одна из систем безопасности, которые, как утверждается, есть», из-за чего он решил судиться с заводом-изготовителем.

— Планирую судиться с заводом-изготовителем, так как при аварии в моем автомобиле не сработала ни одна из систем безопасности, которые, как утверждается, есть. Не сработала ни одна подушка безопасности, не заблокировался двигатель, и я, лежа в перевернувшемся автомобиле, пытался заглушить двигатель, чтобы автомобиль не загорелся, — рассказал он.

Для начала мужчина решил дождаться оценки повреждений специалистом, после чего он планирует связаться с официальным дилером и только после этого отдать авто в ремонт, а пока — готовится к суду.

При этом мужчина отметил, что это для него не первое авто белорусско-китайского бренда. До этого он, по его словам, имел Belgee X70 и «каких-либо проблем с безопасностью не обнаружил».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com