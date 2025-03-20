Премьер Финляндии назвал сроки вступления Украины в ЕС

Премьер Финляндии назвал сроки вступления Украины в ЕС1
- 20.03.2025, 14:43
- 2,356
Петтери Орпо призвал послать украинцам «важный сигнал».
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна стать членом Европейского Союза «как можно скорее, самое позднее – к 2030 году».
Его слова цитирует Politico.
Орпо заявил, что Украина действительно хочет быть членом Европейского Союза, а потому, по его мнению, это должно произойти «как можно скорее.
«Они хотят быть одним из нас. Конечно, это должно базироваться на заслугах, но это очень важный сигнал для украинцев», – акцентировал он.
Орпо также положительно отозвался о «Белой книге» ЕС, отметив, что она свидетельствует о том, что Европа вынесла уроки из войны в Украине.
«Россия есть и будет постоянной угрозой для Европейского Союза и Европы. И именно поэтому сейчас мы действительно готовимся и строим нашу собственную сильную оборону», – подытожил он.