В Беларуси повышают базовую арендную величину 2 20.03.2025, 14:50

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С 1 апреля.

В Беларуси с 1 апреля повысят базовую арендную величину — до 18,77 рубля. Рост — на 5,7%, сообщает Госкомимущество.

«Данный размер установлен с учетом индекса потребительских цен за 2024 год по отношению к 2023-му, — поясняют в Госкомимущество. — Незначительное увеличение базовой арендной величины на 5,7% позволит продолжить эффективно распоряжаться государственным имуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности».

В Госкомимуществе добавляют, что «предложение по изменению размера базовой арендной величины было единогласно поддержано предпринимательскими структурами в рамках общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при этом комитете.

Последний раз эту величину повышали с 1 апреля 2024 года — до 17,76 рубля.

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