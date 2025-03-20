В Беларуси повышают базовую арендную величину

В Беларуси повышают базовую арендную величину2
- 20.03.2025, 14:50
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С 1 апреля.
В Беларуси с 1 апреля повысят базовую арендную величину — до 18,77 рубля. Рост — на 5,7%, сообщает Госкомимущество.
«Данный размер установлен с учетом индекса потребительских цен за 2024 год по отношению к 2023-му, — поясняют в Госкомимущество. — Незначительное увеличение базовой арендной величины на 5,7% позволит продолжить эффективно распоряжаться государственным имуществом и компенсировать затраты арендодателей по объектам аренды без ущерба существующему уровню деловой активности».
В Госкомимуществе добавляют, что «предложение по изменению размера базовой арендной величины было единогласно поддержано предпринимательскими структурами в рамках общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при этом комитете.
Последний раз эту величину повышали с 1 апреля 2024 года — до 17,76 рубля.