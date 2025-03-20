Из Красного костела в Минске уже несколько дней вывозят вещи

Из Красного костела в Минске уже несколько дней вывозят вещи4
- 20.03.2025, 15:01
- 2,066
От прихода потребовали вывезти даже орган.
Всю неделю, с понедельника 17 марта, продолжается вывоз из закрытого Красного костела в Минске имущества прихода святого Симона и святой Елены. Напомним, освобождение здания от всех вещей было условием властей для начала ремонта святыни, пишет katolik.life.
От прихода потребовали вывезти полностью все вещи, даже самые громоздкие — это и скамьи, и органы, и несколько фортепиано, и большие иконы, и библиотека, и копия Туринской плащаницы.
Как стало известно верующим, транспортировкой занимается сам приход, имущество распределяют по другим костелам, в том числе в Минском районе, библиотека отвезена в Христианский социальный центр.
По словам верующих, за те 2,5 года, пока храм стоял закрытым, некоторые помещения действительно стали требовать ремонта — туда добралась влага, так как несколько раз прорывало водопровод, а летом помещения никто не проветривал и не откачивал воду из подвала после дождей.