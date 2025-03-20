Reuters: Американская разведка опровергла слова Трампа

Reuters: Американская разведка опровергла слова Трампа3
- 20.03.2025, 15:00
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Вероятно, президент США опирался в своих заявлениях на Путина.
Украинские военные отступили в Курской области, но россияне их там не окружили, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с оценками разведки своих правительств.
Отмечается, что разведывательные службы США, в том числе ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе. Однако американский президент продолжает утверждать, что украинские войска окружены на этом направлении.
По словам экспертов, слова Путина об окружении украинских защитников в Курске и ультиматум «сдаться или умереть» являются дезинформацией, которая имеет целью показать, что Россия предлагает уступки, «спасая» жизни украинских солдат. Так Кремль хочет получить рычаги влияния на переговоры о прекращении огня.
Совет национальной безопасности США в ответ на запрос журналистов сослался на совместное заявление госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, в котором упоминалось о телефонном разговоре Трампа с Зеленским в среду и о том, как они договорились продолжать обмениваться разведданными о Курске. В то же время Белый дом, ЦРУ и Офис директора национальной разведки отказались от комментариев.