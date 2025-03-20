Reuters: Американская разведка опровергла слова Трампа 3 20.03.2025, 15:00

5,562

Вероятно, президент США опирался в своих заявлениях на Путина.

Украинские военные отступили в Курской области, но россияне их там не окружили, несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, знакомых с оценками разведки своих правительств.

Отмечается, что разведывательные службы США, в том числе ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе. Однако американский президент продолжает утверждать, что украинские войска окружены на этом направлении.

По словам экспертов, слова Путина об окружении украинских защитников в Курске и ультиматум «сдаться или умереть» являются дезинформацией, которая имеет целью показать, что Россия предлагает уступки, «спасая» жизни украинских солдат. Так Кремль хочет получить рычаги влияния на переговоры о прекращении огня.

Совет национальной безопасности США в ответ на запрос журналистов сослался на совместное заявление госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца, в котором упоминалось о телефонном разговоре Трампа с Зеленским в среду и о том, как они договорились продолжать обмениваться разведданными о Курске. В то же время Белый дом, ЦРУ и Офис директора национальной разведки отказались от комментариев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com