Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за Украины 7 20.03.2025, 15:03

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Политик готов отстаивать принципы Европы и не идти на сделки с Кремлем.

Президент Франции Эммануэль Макрон в последние месяцы стремительно набирает политический вес, становясь ключевым лидером Европы и одним из самых твердых союзников Украины и Владимира Зеленского.

В то время как Дональд Трамп пытается продвинуть скоропалительные договоренности с Россией и прекратить войну любой ценой, Европа все более четко обозначает свою принципиальную позицию — никаких уступок военному преступнику Путину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

После прошлогодних парламентских выборов, на которых он потерял большинство, Макрон несколько месяцев сосредоточился на внутренних проблемах. Однако сейчас, когда речь идет о судьбе всей Европы, он вновь оказался в центре глобальной политики.

На саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе он выступает ключевой фигурой, собирая вокруг себя союзников для поддержки Киева.

Конфликт с Трампом становится неизбежным

Планы Макрона, однако, идут вразрез с предложениями Трампа, который, по данным Bloomberg, пытается использовать прекращение огня как платформу для восстановления деловых отношений с Россией.

В телефонном разговоре с Трампом Путин прямо потребовал прекратить поставки оружия Украине, фактически вынуждая Европу и Францию отказаться от мобилизации помощи Киеву. Но, как заявил высокопоставленный европейский чиновник агентству Bloomberg, страны Европы не пойдут на выполнение этих условий.

Пресс-секретарь французского правительства Софи Примас уже назвала эти требования «нереалистичными», подчеркнув, что Макрон ежедневно ведет переговоры как с Трампом, так и с Владимиром Зеленским.

Коалиция решительных

Пока Трамп настаивает на быстром перемирии, Макрон вместе с британским премьером Киром Стармером собирает коалицию из 37 стран, которые готовятся предоставить Украине военную помощь даже после заключения формального прекращения огня.

В Париже уже состоялись встречи министров обороны ключевых европейских государств и представителей более 30 стран.

Лидер Европы и Украина

Как отмечает политический эксперт Мелоди Мок-Грюэ в интервью Bloomberg, «мировые события вернули Макрону авторитет».

Французский президент занял позицию политика, готового отстаивать принципы Европы и не идти на сделки с Кремлем, которые могли бы поставить под угрозу украинскую независимость и будущее всего Европейского континента.

Личные переговоры с Трампом

По данным источников Bloomberg, Макрон уже провел продолжительный личный разговор с Трампом после последнего саммита ЕС. Французский лидер, знающий характер бывшего и нынешнего американского президента, уверен, что личные аргументы и доверие могут сыграть ключевую роль.

«Трамп редко слушает, но если правильно подобрать слова, его можно убедить», — передают близкие к Макрону источники.

С учетом жесткой позиции Франции, Великобритании и ряда других стран ЕС становится очевидно: Европа не готова жертвовать безопасностью Украины ради сомнительных договоренностей с Путиным. Европа показывает твердость, которой России будет очень трудно противостоять.

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