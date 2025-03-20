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Выпущен самый экстремальный Toyota Land Cruiser Prado

  • 20.03.2025, 15:11
  • 1,392
Выпущен самый экстремальный Toyota Land Cruiser Prado

С броней и тепловизором.

Новый Toyota Land Cruiser Prado 250 получил экстремальную бронированную модификацию. Ее создала канадская компания Inkas Armored. На ее сайте раскрыли подробности авто.

Inkas Armored специализируется на бронированных авто. В линейке фирмы — немало моделей, среди которых есть даже 800-сильный Mercedes G-Class Brabus.

Toyota Land Cruiser Prado бронировали по стандарту BR6+, то есть выдерживает обстрел из автоматического оружия калибром 7,62 мм и взрыв гранаты под днищем. В салоне внедорожника установили бронированную капсулу. Конечно же, появились пуленепробиваемые стекла и шины, которые не боятся проколов.

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