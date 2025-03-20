Эпидемия гриппа в России каждую неделю охватывает по миллиону человек 20.03.2025, 15:26

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Россию «выкашивает» эпидемия гриппа

Каждую неделю заболевает по миллиону человек.

Россияне массово заболевают гриппом. Последние три недели регистрируется по 1,1 млн случаев заражения, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Эпидпороги превышены на 20% и более как минимум в 10 городах: Брянске, Вологде, Кирове, Нижнем Новгороде, Орле, Сыктывкаре, Томске, Ульяновске, Челябинске и оккупированном Симферополе.

Из-за эпидемии пришлось остановить учебный процесс в ряде образовательных учреждений. Так, на прошлой неделе закрыли 462 школы, 162 детских сада, 11 интернатов и одно ПТУ. В том числе такие меры приняты в Пермском крае, Калужской, Мурманской и Томской областях. По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, заболеваемость держится на высоком уровне уже девять недель.

В Ульяновской области недельный показатель заразившихся превысил эпидпорог на 7,73%. Всего с 10 по 16 марта было зарегистрировано 12,7 тыс. пациентов с ОРВИ и гриппом — на 4,63% больше, чем в предыдущую неделю. В Томской области в медучреждения обратились 13,8 тыс. заболевших, из них 8,3 тыс. проживают в региональной столице. В Самарской области зафиксировано 18,2 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что выше эпидпорога на 54,2%.

Тяжелая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге — там зафиксировали вспышку COVID-19. По данным местного комитета по здравоохранению, в инфекционных больницах с 10 по 16 марта 85% коек были заполнены заболевшими коронавирусом или пневмонией. Свободными остались всего 147 мест из примерно 1 тыс. На позапрошлой неделе показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Петербурге вырос на 5,4%. В частности, с 3 по 9 марта было зарегистрировано 50,8 тыс. таких случаев. С 10 по 16 марта показатель снизился на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Продолжительность эпидемии гриппа составляет от шести до восьми недель, напомнил аллерголог-иммунолог Медцентра доктора Александровского Максим Коршунов. Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков предупредил, что заболеваемость начнет снижаться не раньше мая. Руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная также прогнозирует, что эпидемия пойдет на спад только в конце апреля.

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