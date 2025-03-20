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Гродно атакуют лисы

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  • 20.03.2025, 15:50
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Гродно атакуют лисы

Они терроризируют местных жителей.

Жители одного из районов Гродно столкнулись с неожиданной проблемой: в их дворах все чаще появляются лисы. Во время одного из таких визитов лесные гости загрызли домашнего котика. Подробности рассказывает NewGrodno.

На Ольшанке, в районе улиц Огинского и Отечественной, лисы стали появляться регулярно. По словам очевидцев, одна из лис недавно на глазах у людей напала на домашнего кота. «Люди уже устали от их нашествия. Звери опасные, и это вызывает беспокойство», — поделился читатель с изданием.

Это не первый случай, когда дикие животные появляются в городской черте. Ранее в Гродно замечали лосей, косуль и даже бобров. Однако лисы, в отличие от других лесных обитателей, ведут себя более уверенно. Без страха идут на контакт с человеком, повышая тем самым риск передачи бешенства и других опасных заболеваний.

Местные жители надеются, что власти обратят внимание на проблему и примут меры для обеспечения безопасности. Пока же горожанам советуют быть осторожными и не провоцировать диких животных.

Специалисты напоминают: при встрече с лисой или другим диким животным лучше держаться на расстоянии. Не стоит пытаться кормить их или гладить — любое неосторожное движение может спровоцировать агрессию. В случае укуса следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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