Силы обороны Украины уничтожили командный пункт РФ в Белгородской области 20.03.2025, 15:58

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Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области 18 марта. Объект полностью уничтожен.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Чем важен этот командный пункт

Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.

«Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя», - отметили военные.

В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.

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