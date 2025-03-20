Силы обороны Украины уничтожили командный пункт РФ в Белгородской области
- 20.03.2025, 15:58
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Генштаб ВСУ раскрыл подробности.
Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту РФ в Белгородской области 18 марта. Объект полностью уничтожен.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил РФ в районе Демидовки Белгородской области», - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в результате поражения командный пункт полностью уничтожен.
Чем важен этот командный пункт
Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области.
«Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя», - отметили военные.
В Генштабе уверяют, что летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии.