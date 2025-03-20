Сборная Беларуси по футболу разгромила Таджикистан 20.03.2025, 16:14

Белорусы забили пять мячей.

Товарищеский матч прошел на поле стадиона «Центральный республиканский» в Душанбе (Таджикистан) и завершилась победой белорусских футболистов со счетом 5:0.

У белорусской команды результативными ударами отметились Виталий Лисакович (64-я и 86-я минуты), Трофим Мельниченко (72-я), Евгений Яблонский (84-я) и Артем Концевой (90+2).

Сборная Таджикистана занимает 104-е место в рейтинге ФИФА, команда Беларуси находится на 97-й строчке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com