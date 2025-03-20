Сборная Беларуси по футболу разгромила Таджикистан
- 20.03.2025, 16:14
Белорусы забили пять мячей.
Товарищеский матч прошел на поле стадиона «Центральный республиканский» в Душанбе (Таджикистан) и завершилась победой белорусских футболистов со счетом 5:0.
У белорусской команды результативными ударами отметились Виталий Лисакович (64-я и 86-я минуты), Трофим Мельниченко (72-я), Евгений Яблонский (84-я) и Артем Концевой (90+2).
Сборная Таджикистана занимает 104-е место в рейтинге ФИФА, команда Беларуси находится на 97-й строчке.