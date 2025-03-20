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Сборная Беларуси по футболу разгромила Таджикистан

  • 20.03.2025, 16:14
Сборная Беларуси по футболу разгромила Таджикистан

Белорусы забили пять мячей.

Товарищеский матч прошел на поле стадиона «Центральный республиканский» в Душанбе (Таджикистан) и завершилась победой белорусских футболистов со счетом 5:0.

У белорусской команды результативными ударами отметились Виталий Лисакович (64-я и 86-я минуты), Трофим Мельниченко (72-я), Евгений Яблонский (84-я) и Артем Концевой (90+2).

Сборная Таджикистана занимает 104-е место в рейтинге ФИФА, команда Беларуси находится на 97-й строчке.

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