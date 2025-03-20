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Путин потребовал от украинцев покинуть оккупированные Россией территории

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  • 20.03.2025, 16:22
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Путин потребовал от украинцев покинуть оккупированные Россией территории
Фото: Getty Images

Срок — до 10 сентября.

Владимир Путин подписал указ, обязывающий украинских граждан, находящихся в России и на оккупированных территориях Украины «без законных оснований», либо покинуть страну до 10 сентября 2025 года, либо урегулировать свой правовой статус. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте указа говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

Действие указа распространяется и на так называемые «новые регионы» (оккупированные территории Украины). В частности, согласно документу, «иностранные граждане» и лица без гражданства, прибывшие в «ДНР», «ЛНР», а также в Запорожскую и Херсонскую области, обязаны пройти медицинское освидетельствование до 10 июня 2025 года. В рамках этой процедуры предусмотрены тесты на употребление наркотических веществ и наличие ВИЧ-инфекции.

В указе содержится распоряжение, согласно которому до 10 сентября 2025 года силовые структуры не должны преследовать украинцев, находящихся в России и на оккупированных территориях Украины «незаконно», если они самостоятельно обратились в МВД для легализации своего статуса. Минздраву поручено в те же сроки провести медосвидетельствование граждан Украины.

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